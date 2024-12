Ingeborg zakt af naar Kursaal Oostende voor een uniek meezingconcert

Ingeborg komt op vrijdag 25 april 2025 naar Kursaal Oostende voor een meezingconcert dat bulkt van de positieve energie.

Ingeborg is de laatste tijd niet meer van het scherm weg te slaan en maakte zopas haar opwachting als de spilfiguur in het kamp van ‘de bondgenoten’ in het VTM kijkcijferkanon ‘De Verraders’ en was ook wekelijks te zien in dat andere kijkcijferkanon ‘Blind Getrouwd’. Telkens opnieuw scoort ze in alle harten met haar fantastische persoonlijkheid.

Uniek

Deze bom aan positieve energie die men kent van op televisie brengt Ingeborg, samen met haar pianist Tom Van de Venne, nu ook op podium voor een uniek meezingconcert. De woorden van de liedjes zijn eenvoudig en recht naar het hart. De bedoeling is mensen door het meezingen een ervaring te laten beleven die zorgt voor een diepe geruststelling.

De reacties van de vele bezoekers spreken dan ook boekdelen. Mensen zeggen dat een meezingconcert een unieke belevenis is en dat ze zelfs als diep helend ervaren wordt. Soms ontroerend, soms heel blijmakend. Voor Ingeborg is het ook een bijzondere avond. De Brugse speelt een halve thuismatch in Oostende. Ze staat niet bijzonder veel in de regio, het is dus een uitgelezen kans om haar aan het werk te zien.