In-C organiseert Valentijnsconcert in OCAR: “We verlaten zo de huiskamer”

Davy Depraetere organiseert met zijn cultuurorganisatie in-C op Valentijnsavond een intiem concert in de rode zaal van OCAR. “De voorstelling heet ‘Lieverd’ en de nadruk ligt op muziek maar ook op poëzie en humor. Na de vele privé huiskamerconcerten breiden we dit keer fors uit.”

In-C, de C staat onder andere voor Cultuur, Connectie, Concert, Café en Comedy, ontstond in 2016 toen Davy Depraetere (40) tijdens een slapeloze zomernacht op facebook een post zag voorbijkomen van comedian Piet De Praitere. “Hij was op zoek naar kandidaten voor een huiskameroptreden om een laatste try-out te doen van zijn nieuwste show. Dat zagen mijn echtgenote Talisa Vanheerswynghels en ikzelf onmiddellijk zitten. We komen beiden uit Oekense gezinnen die actief waren in het vrijwilligerswerk en erg sociaal geëngageerd waren.”

“Dingen gedaan krijgen, iets organiseren, dat zat er bij mij van kinds af aan ingebakken. In een ver verleden trok ik de kar van de Gardeboefeesten en naast mijn beroepsbezigheden in het CLB in Roeselare, speelde ik in diverse bands en deed mee aan de revues in Roeselare en Ieper maar eigenlijk ben ik in eerste instantie een muzikant en een zanger. Dat vele optreden staat voorlopig op een laag pitje maar men mag mij altijd vragen om een huwelijk op te luisteren.”

Huiskamerevents

“Dat eerste huiskamerevent met comedian Piet De Praitere, hier in ons huis in de Lucien Victorstraat in Rumbeke, was meteen een voltreffer, de opkomst was overweldigend, de reacties positief en het smaakte meteen naar meer. Sindsdien waren al heel wat grote comedians te gast in onze living. Ygor was hier en ook Dries Heyneman, grote namen als Piv Huvluv en Hans Cools en zelfs Moshin Abas die onlangs nog een opvallende passage deed in De Slimste Mens.”

“Op wapenstilstandsdag vorig jaar toverden we onze huiskamer om in café In de Miroir, verwijzend naar een verdwenen grenscafeetje ergens in de Westhoek. Opnieuw was het hier volle bak ambiance met dank aan de Franse chansons gebracht door de groep Alique en veel picon.”

“Ondertussen heeft in-C een heus bestuur en dat besliste onlangs om het in 2025 na acht privé-evenementen iets groter aan te pakken. De nadruk zal dit jaar liggen op muziek van vooral plaatselijk talent. Er staan reeds drie concerten op de agenda en we gaan van start op Valentijnsavond 14 februari.”

Lokale muzikanten

“Voor de voorstelling Lieverd schreef actrice en auteur Astrid Sercu een verhaal over graag zien en gezien worden, maar ook over loslaten en onbereikbare romances. De verhaallijn wordt aangevuld met poëzie en muziek met Frank Markey en zijn dochter Sara die saxofoon en klarinet spelen en de pianist Brecht Degryse, lokaal muzikaal talent dus. Op de playlist muziek van Shostakovich, Chet Baker en George Gerschwin. Zelf breng ik nummers van Nat King Cole en Nederlandstalige pareltjes van onder andere Toon Hermans.”

“De start van de lente vieren we op vrijdag 21 maart en daarvoor gaan we naar het parochiaal centrum De Regenboog in Oekene en dat voor een optreden van Three&Some, een Roeselaarse coverband die bestaat uit Dieter en Pascal Declercq en Vanessa Dehullu. Zij brengen meeslepende en vaak vergeten pareltjes maar ook heel stevige en dansbare nummers. Voor dit event werken we samen met de Landelijke Gilde Oekene.”

“Dit werkjaar sluiten we af op 18 oktober met een concert met Septyn, dat is Seppe Vande Walle op accordeon en Tijn Huylebroeck op piano en gitaar. Dat wordt een avond met een mix van musette, tango en lichte jazz waardoor we voor eventjes Parijs naar Oekene brengen”, besluit Davy Depraetere.

Lieverd vindt plaats op vrijdag 14 februari om 20 uur in de rode zaal van OCAR. Tickets kosten 15 euro en zijn verkrijgbaar op de website van in-C of via 0486 54 98 07 (na 18 uur).

Meer op https://in-c.weebly.com.