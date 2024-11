“Ik hoop met mijn muziek op te treden tijdens de Paulusfeesten”: Keith Canvas lanceert derde album ‘Post Nut Clarity’

Oostendenaar Keith Canvas krijgt momenteel veel airplay voor de singles uit zijn derde album. “Binnenkort breng ik mijn laatste twee albums op vinyl uit”, zegt de Oostendenaar, die ooit een nummer 1 scoorde in de Verenigde Staten.

Keith Canvas is het pseudoniem van Bart Mertens (46). De singer-songwriter is al sinds zijn veertiende bezig met muziek en legde een opmerkelijk parcours af. “Ik deed kunsthumaniora en later jazz-zang aan het muziekconservatorium in Brussel waar ik les kreeg van David Linx, een van de Europese jazzgrootheden. Nu op latere leeftijd komt dat genre steeds meer naar voor in mijn werk”, zegt Keith. Na zijn studies ging hij als keyboardspeler op tournee met DHT, een Belgische danceband. Hij schrijft mee aan een dancecover van Listen to your heart van Roxette. “Daarmee haalden we de eerste plaats in de Billboard-hitlijst. Ik heb ook getourd in de States.” Later maakte hij veel dancemuziek, begeleidde hij andere artiesten, deed een theatertour met Els De Schepper en werd als muzikant actief in de bedrijfswereld met optredens.

“In Brazilië en Frankrijk scoren mijn songs goed”

Bart woont al een drietal jaar in Oostende en kan er prima aarden. “Toch is het blijven kriebelen om zelf muziek uit te brengen. In 2015 bracht ik mijn eerste album uit, Beyond The Frame, met heel wat jazz-invloeden. Ik kon samenwerken met Buscemi en mijn songs werden gearrangeerd voor bigband en koor. Er zijn toen internationaal deuren open gegaan en in Brazilië en Frankrijk scoren mijn songs goed. Mijn pseudoniem Keith Canvas klinkt daar iets beter dan Bart Mertens”, glimlacht hij. Bart leeft van zijn muziek en bracht vorig jaar het jazzy album Imposter Syndrome uit. “Binnenkort komt Post Nut Clarity uit, met neo soul. Het klinkt frisser. De twee singles daaruit, Ain’t I Good To You en I Don’t Feel Like Leaving, hebben meer popinvloeden en kregen airplay op de VRT en lokale radio.”

Keith Canvas wil volgend jaar zijn twee laatste albums ook op vinyl uitbrengen, denkt over een Nederlandstalig nummer na en wil graag solo op de Paulusfeesten optreden. “Ik stond er al eens met mijn groep Antique Moderne, die moderne muziek in een jaren-30-jasje stopt en zou er ook graag mijn eigen werk brengen. Er zijn al wat contacten gelegd.”