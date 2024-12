Houtlandse Benjamins spelen kerstconcert voor bewoners van rusthuis

Op maandag 30 december brengen de Houtlandse Benjamins naar jaarlijkse gewoonte een sfeervol concert in het woonzorgcentrum Sint-Augustinus. Het repertoire zal vooral uit kerstliedjes bestaan. Het optreden wordt opgesplitst in twee delen met elk drie verschillende nummers. Het eerste deel heeft plaats van 14.30 tot 15 uur en het tweede van 15.15 tot 15.45 uur. Tijdens de pauze krijgen de jonge muzikanten iets lekkers te eten. De Houtlandse Benjamins staan onder de leiding van dirigente Fran Decloedt. Ze hopen met hun concert de rusthuisbewoners een gezellige namiddag te bezorgen. Het jeugdige muziekgezelschap, dat deel uitmaakt van De Jongelingskring, telt momenteel 32 leden. Daarvan zullen er om en bij de 20 deelnemen aan het optreden. Op de foto de vrolijke groep tijdens een repetitie in kerstsfeer. (foto JS)