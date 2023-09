Hiphopper Grisha treedt zaterdag op in zijn thuisstad

Tijdens het feestweekend van 50 jaar JOC staat de Ieperse rapper Grisha op de line-up van de concertdag op zaterdag. Voor Grisha, het alterego van Grigoriy Kim (22), vormt muziek sinds een drietal jaar een belangrijk deel van zijn leven.

Grisha is 22 jaar. Hij heeft Koreaanse roots en is geboren en getogen in Ieper. Na zijn middelbaar in het College studeert hij momenteel rechtspraktijk in Gent. Daarnaast heeft hij een passie voor muziek en brengt hij zijn eigen nummers uit onder de naam Grisha. “In 2020 werd ik geprikkeld om zelf muziek te maken en door de lockdowns kwam alles in een stroomversnelling. Een jaar later was de trein vertrokken. Mijn muziek gaat grotendeels over mijn leefwereld en over hoe ik denk over dingen.”

Intussen kwamen er met Rattlesnake, No Hablo Espanol, No Stylist en Rollercoaster Life vier videoclips uit. Daarvoor laat Grisha zich omringen door een team van lokale experts. “Alexis Seys is een producer uit Kortrijk met wie ik het nauwst samenwerk. We duiken vaak in de studio in Gent. De clips worden door lokale videomakers van Kortrijk en Ieper gemaakt.”

“Ik heb een gezonde ambitie om stapsgewijs te groeien”

Zaterdag treedt de jonge creatieveling op in zijn thuisstad Ieper. “Ik heb intussen vier keer opgetreden, telkens in Ieper of Kortrijk. Het grootste optreden tot nu toe was op de Sinksenfeesten. In Ieper is het altijd leuk en sfeervol. Ik sta tussen enkele topnamen. Ook Incoggio, K1D en Yung Mavu zijn van de partij. Ik zal na mijn optreden zeker nog blijven om de andere optredens te checken.”

Grisha droomt ook al verder en wil muziek blijven maken. “En die muziek wil ik liefst zo uitgebreid mogelijk kunnen lanceren. Ik wil uitgroeien tot een household name in België en daarbuiten. Een andere doelstelling is vaker optreden en voor een groter publiek. Ook creaties buiten de muziek vind ik belangrijk, zo wil ik een eigen kledinglijn uitbrengen. Ik laat me goed omringen en heb gezonde ambities om stapsgewijs te groeien. Of er op korte termijn nog iets gedropt wordt? Ik denk dat de fans in 2024 wel iets mogen verwachten”, licht hij tot slot een tipje van de sluier. (API)