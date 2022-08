Het wordt puffen en zweten op bloedhete editie van hardrock- en metalfestival Alcatraz: “We vragen bezoekers goed op elkaar te letten”

De opbouw van het (tweede) grootste metalfestival van België zit erop en de organisatoren maken zich dan ook op voor een feestweekend onder tropische temperaturen. Meer dan 800 medewerkers bouwden mee aan het driedaagse muzikale evenement. Bands als Behemoth, Arch Enemy en Accept sieren de donker getinte affiches.

Met een uitverkocht pre-party voor tickethouders en buurtbewoners maakte Alcatraz zich op donderdag al warm voor een opener vol coverbands. “We waren verrast door de snelle uitgifte van tickets van de buurtbewoners. Dat getuigt dat veel omwonenden het festival genegen zijn en er benieuwd naar zijn”, klinkt het bij Bernard De Riemacker, persverantwoordelijke.

Helldorado

Nieuw dit jaar is het Helldorado podium. Eentje dat eigenlijk vorig jaar al in gebruik had moeten zijn, maar door de penibele coronasituatie opgeschoven werd. “Met dit vierde podium kunnen we echte subgenres op het voorplan brengen. Daarmee plezieren we bands en bezoekers omdat je zo echt alle kanten uit kan gaan op vlak van interesses”, weet De Riemacker ons te vertellen. Het vierde podium is ook een mooie extra in deze hete tijden. “Door de hittegolf die voorspeld wordt, voorzien we extra schaduwplaatsen, maar ook drie van de vier podia zijn overdekt. Enkel de mainstage is in openlucht. Wie wil kan dus zeker een luchtig plekje opzoeken op onze prison gronden”, lacht De Riemacker.

Door het vierde podium moest het terrein opnieuw worden ingedeeld. Alles kreeg een aangepaste plaats toegewezen op wandelafstand van elkaar. “Het terrein werd optimaal benut. De camping is eveneens wat opgeschoven. We blijven groeien, maar willen het terrein wel aangenaam gezellig houden”.

Voorzorgen

Door de voorspelde hitte hield de organisatie afgelopen maandag nog spoedberaad met de stad. “We hebben in overleg met stad Kortrijk beslist gratis water uit te delen op de warmste momenten en we voorzien ook zonnecrèmestanden. Daarnaast zijn onze hulpverleners en vrijwilligers extra waakzaam voor het publiek. Wie langdurig stil ligt, in een rare positie is gesetteld of er niet goed uitziet zal aangesproken worden. We vragen ook aan bezoekers om goed op elkaar te letten.”

De Poolse band Behemoth maakt Alcatraz zaterdag onveilig. © TV

Daarnaast zet het evenement dit jaar ook in op de ecologische voetafdruk. “We willen die echt verminderen en zullen hierdoor gebruik maken van herbruikbare bekers. Voor een beker betaal je met een coin. Die ecocoin krijg je bij binnenkomst. Wie zijn lege beker inruilt krijgt de jeton terug. Op het einde van het evenement kan die dan gewisseld worden tegen een leuke gadget, een sleutelhanger”, aldus De Riemacker.

Door de ecocoin te hanteren hopen de organisatoren om maar liefst 400.000 bekers uit te sparen die anders weggegooid moeten worden. Tevens maken ze gebruik van zonnepanelen en batterypacks op locaties waar dat mogelijk is. “Onze voetafdruk verkleinen is meer dan ooit belangrijk en ook als festival willen we hier op inzetten”, aldus de organisatie. Daarnaast staat de organisatie dit jaar aan de vooravond van een belangrijke meting. “Carbon+Alt+Delete zal onze diverse ecologische stromen meten en een analyse opmaken. Die zal de basis leggen voor de volgende jaren”.

Beleving

Alcatraz is geen festival zoals er dertien in een dozijn zijn. Al jaren wordt ingezet op de ervaring van de bezoekers. Wie zich niet in het ‘gevang’ waagde, heeft duidelijk wat gemist. “We zetten dit jaar nog extra in op die beleving. We willen echt een gezellig festival zijn waar alles dicht bij elkaar is. We voorzien leuke acts op het terrein tussen en tijdens de optredens. Ook de decoratie werd dit jaar opnieuw naar een hoger niveau getild. Het zal echt de moeite lonen om te komen kijken”, besluit de persverantwoordelijke.

Alcatraz vindt plaats op de Lange Munte van 12 augustus tot 14 augustus. Er zijn nog tickets te koop aan de deur.