Herfstconcert bij Sint-Cecilia Aarsele met jubilerende leden: Hans en Betty draaien al 30 en 50 jaar mee bij de harmonie

Op zaterdag 21 en zondag 22 oktober kan je de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia aan het werk horen tijdens hun jaarlijkse herfstconcert. Dit jaar vieren ze het 30-jarige jubileum van dirigent Hans Vuylsteke, die het stokje ook meteen doorgeeft. In het orkest speelt Betty De Craemer voor het 50ste jaar op rij mee.

Hans Vuylsteke (56) nam 30 jaar geleden het dirigeerstokje over bij de Aarseelse muziekvereniging, toen nog een fanfare. “Ik was lesgever aan de Academie voor Muziek & Woord in Tielt, ook in de afdeling Aarsele”, vertelt de Dentergemnaar, die geboren en getogen is in Waregem. “Het was daar dat de toenmalige toezichter, Antoon Vande Ginste, me vroeg of ik geen zin had om me kandidaat te stellen voor de functie van dirigent, als opvolger van Noël De Ketelaere die de vereniging een goede 20 jaar geleid had. Ik dirigeerde sinds 1987 het Waregems Jeugdorkest en had daar dus al enige ervaring opgedaan. Begin januari 1994 startte ik dan als dirigent in Aarsele.”

Trombone

Intussen was Betty De Craemer (57) al 20 jaar verbonden aan de muziekvereniging. Betty, die in Sint-Eloois-Vijve woont, groeide op in Aarsele. “Op mijn zevende ben ik daar begonnen bij de majoretten. Intussen leerde ik ook trombone, daar ben ik in het vierde leerjaar mee gestart. Toen ik dat instrument goed genoeg kon bespelen, ben ik overgestapt naar het orkest”, legt ze uit. “Ik moet dan 12 of 13 jaar oud geweest zijn.”

Dat betekent dus dat Betty intussen al aan haar 50ste jaar bij de koninklijke muziekvereniging begonnen is. “Maar ik geniet er nog altijd van. Mijn vader speelde zelf in het muziek en stimuleerde alle drie zijn kinderen om muziekschool te gaan volgen. Mijn oudste broer is uiteindelijk afgehaakt, maar de jongste speelt ook nog steeds trombone. Ook mijn vriendinnen van toen zijn nog altijd muzikant in Aarsele, we zien elkaar dus wekelijks. Ook onze kinderen zijn intussen lid. Mijn oudste zoon Louis Snauwaert is zelfs beroepsmuzikant en intussen dirigent in Sint-Eloos-Vijve. Ons gezin ademt echt wel muziek. We zijn er altijd mee bezig.”

“Ik leerde mijn echtgenote bij Sint-Cecilia kennen en ook onze kinderen zijn hier lid” – Hans Vuylsteke

Ook het gezin van Hans valt te spotten tussen de muzikanten van Aarsele. “Ik leerde mijn echtgenote Ann De Meyer zelfs kennen in de vereniging, waar ze tenorsaxofoniste is. Samen hebben we vier kinderen en die zijn allemaal lid: Sofie speelt hoorn, Tom trombone, Elien euphonium en Janne hobo.”

Na 30 jaar dirigent te zijn, geeft Hans straks het stokje door. “Ik heb absoluut van die 30 jaar genoten, ik heb deze prachtige muziekvereniging immers mee kunnen helpen uitbouwen tot wat ze nu is. Ik denk dan aan het resultaat dat wij als orkest bereikten tijdens de vele concerten, met als uitschieter het totaalspektakel ‘Waanzin’. Maar ook aan het opluisteren van diverse feestelijkheden en misvieringen en de vele stapoptredens waarbij het orkest, samen met het majorettekorps en de drumband, veel positieve reacties kreeg. Zulke zaken maken van me een trotse dirigent.”

Variatie

Ook Betty geniet van de vele optredens. “Ik hou van variatie in de muziek, het mag ook wat uitdagend zijn. Maar ik merk wel dat uitstappen en stoeten wat meer in de kleren blijven hangen. Het is toch niet evident om te stappen en muziek te spelen op hetzelfde moment. Nu ik ouder word, vind ik dat lastiger. Geef mij dus maar een zittend optreden.”

Hans neemt dan wel afscheid van het dirigeerstokje, hij zegt zijn muziekgroep geen vaarwel. “Ik ga zelf in het orkest zitten met mijn basklarinet, een instrument dat ik ook bespeel in het Waregems harmonieorkest, waar ik ondertussen al meer dan 40 jaar lid ben. Aangezien ik deel blijf uitmaken van de muzikale Aarseelse familie zal het gemis straks hoogstwaarschijnlijk wel meevallen, zeker?”

Praktisch

Sint-Cecilia speelt haar herfstconcert op zaterdag 21 oktober om 20 uur en op zondag 22 oktober om 18 uur. De concerten vinden plaats in de parochiezaal van Aarsele. Tickets kosten 12 euro, gratis voor kinderen -12 jaar.

Meer info: cecilia-aarsele.be