Henri Boone a.k.a DJ Hercules wint internationale wedstrijd en mag optreden in The Island in Kroatië:“Samen met Regi platen draaien”

Henri Boone, een 23-jarige DJ uit Kortrijk, vertrekt binnenkort richting Kroatië. Als winnaar van een erg competitieve wedstrijd mag hij er plaatjes gaan draaien in een uiterst exclusieve club. “Vlaanderen en België veroveren met de micro in mijn hand, dat is mijn eerste doel!”

Henri Boone, veel kans dat u het hoort donderen in Keulen bij het lezen van de naam. Zijn artistieke alter ego DJ Hercules doet dan misschien wel weer een belletje te rinkelen. Vooral bij de jongere generatie wist de Kortrijkzaan in een recordtempo naam en faam te maken. “En eigenlijk leerde ik gitaar spelen en was er van DJ’en eerst weinig sprake”, knipoogt Henri.

Met een uiterst exclusief event op de planning, blikt de jongeman terug op het traject dat hem tot in Kroatië bracht. “Mijn opa was een pianist en had al meer dan eens gevraagd of ik ook geen muziek wilde spelen. Ik koos dan maar voor gitaar en kon zo mijn opa naar de muziekschool vergezellen. Ik moet dan ergens 12 jaar oud zijn geweest en ben altijd blijven tokkelen op de snaren.”

Coronacrisis

Van de gitaar naar platen draaien? Vreemd genoeg speelde corona in die beslissing een belangrijke rol. “Ik wilde optreden, daarvan was ik overtuigd. Mensen entertainen, mensen laten zingen en dansen en ik was brutaal eerlijk voor mezelf: met de gitaar ging dat niet lukken.”

“Pal voor de coronacrisis speelde ik met het idee om DJ te worden en tijdens de lockdowns werd die beslissing in een hogere versnelling geschakeld. We moesten allemaal binnen blijven en ik kocht me een mengpaneel. Iedereen had bakken tijd en ik gebruikte die tijd om te leren mixen.”

(Mirco Photo)

“Toen we opnieuw buiten mochten komen, contacteerde ik cafés en jeugdhuizen met de vraag of ik er niet op het podium mocht kruipen. En plots kreeg ik als DJ Hercules boekingen binnen.”

Van het jeugdhuis naar het podium van The Island, een uiterst exclusief festival op een al even exclusieve locatie: het is een sprong waar heel wat DJ’s van dromen. “Ik zag op een dag dat TagMag, de bekende jongerensite en Route Du Soleil, een reisagentschap voor jongeren, een wedstrijd organiseerden. De winnaar kreeg een slot op het festival The Island, door Tag Mag op poten gezet in de Noa Beach Club. Het is een club die op een eiland is gelegen en erg gegeerd is bij de feestende jongeren. Een gouden kans voor mij dus.”

Ik was aan het studeren in de bib toen ik het bericht kreeg dat ik naar Kroatië mocht. Je krijgt op zo een moment een dreun van formaat

“We moesten een demo set insturen en ik was een van de meer dan 200 artiesten die hun kans waagden. Tot mijn grote verbazing raakte ik door die eerste selectie en was ik een van de 10 geselecteerden. Toen volgde nog een campagne via sociale media en uiteindelijk moesten we een videovoorstelling maken. Daarin moesten we de organisatie overtuigen van onze meerwaarde voor het festival.”

Samen met Regi

Het verlossende signaal kwam via een eenvoudig berichtje, een bericht van de soort die Henri zijn leven overhoop haalde. “Ik was aan het studeren in de bib toen ik dat bericht kreeg. Je krijgt op zo een moment een dreun van formaat. Richting Kroatië dus waar ik onder andere samen met Regi platen zal draaien. Het gaf mijn carrière meteen een boost van formaat want ik mocht ondertussen al optreden op de Gentse Feesten.”

Grote podia, duizenden feestvierders die op de muziek van DJ Hercules bewegen en de wereld aan zijn voeten. Toch kijkt Henri voor de toekomst vooral naar zijn eigen land. “Ik zou nu graag in zee gaan met een solide manager die me de deuren in Vlaanderen en België kan openen. Mijn typisch kenmerk is dat ik allround muziek op een unieke manier kan mixen en niet te beroerd ben om de micro te gebruiken om de mensen aan het bewegen te krijgen. Zo hoop ik stiekem dat ik een kans krijg op het Waregemse Hype-o-dream en wie weet wel een plaats krijg als DJ bij MNM.”