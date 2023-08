Helmut Lotti verrast frontzanger van Channel Zero tijdens DJ-set op het Alcatraz Metalfestival

Op het metalfestival Alcatraz in Kortrijk kan er al eens wat gebeuren. Gisteren trad Marino Punk nog aan tijdens de set van Definitivos en vandaag ging het dak eraf met Helmut Lotti tijdens de dj-set van Franky De Smet-Van Damme (Channel Zero). De onverwachte intrede van het groentje in de metalwereld zette El Presido meteen op zijn kop.

Voor wie het nog niet wist: Helmut Lotti heeft zich sinds zijn passage bij Radio Willy een nieuw imago toegeëigend waar hij gretig op inspeelt. De metalversie van de operazanger is geboren. Zo was hij eerder al te zien op Graspop Metal Meeting en ook daar kon het publiek zijn passage smaken. Vrijdagavond zong hij samen met de zanger van Channel Zero het lied Help. “Het is ongelofelijk wat die Lotti kan. Die saaie operazanger heeft dus meer in zijn mars dan we dachten. Helaas moest ik zijn passage missen op Graspop maar dit maakt heel veel goed”, klinkt het bij Jean-Pierre De Rossem uit Pittem.

A capella

Zanger Franky was volledig verrast door de komst. “Franky wist hier niets van af, maar we vonden het wel leuk om te doen”, klinkt het bij Pascal Braeckman (bekend als klankman van Tom Waes) die samen met de dj aan de draaitafel stond. Helaas kende men in het begin wat technische mankementen waardoor alles een aantal minuten vertraging op liep. Helmut Lotti probeerde het verdronken kalf nog te redden door a capella te zingen maar gelukkig zorgde de snelle interventie van Pascal Braeckman voor soelaas. “Het is toch beter om met muziek te zingen dan zonder voor een volle zaal”, lachte Lotti nog voor het dak eraf ging.

Wie Lotti nog aan het werk wil zien, kan op 2 september terecht op het Breekout Festival.