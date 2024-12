Harmonieorkest verwelkomt topvioliste Sylvia Huang

Koninklijk Harmonieorkest Vooruit Harelbeke sluit het jaar opnieuw af met een Sylvesterconcert. Op zaterdag 28 december verwelkomt het orkest de topvioliste Sylvia Huang, die in 2019 de Koningin Elizabethwedstrijd won. Samen brengen ze onder meer het ‘Vioolconcerto’ van Jean Sibelius.

Op het programma staat opnieuw een feestelijke mix van film- en klassieke muziek: muziek van Tsjaikovski en Strauss die niet te missen is in de eindejaarsperiode, maar ook een fijne portie filmmuziek, met onder meer Erich Korngold en John Williams als boegbeelden van de Hollywood-muziek in de vorige eeuw. Bovenal is het orkest heel enthousiast om het prachtige Vioolconcerto van Jean Sibelius te brengen, samen met soliste Sylvia Huang. Deze Belgische violiste werd in 2019 nog laureaat op de Koningin Elisabethwedstrijd. “Het concert is een unieke kans om haar live aan het werk te zien in Harelbeke”, zegt woordvoerder Jana Dejonghe. “Sylvia leerde het vak van haar vader en studeerde verder aan de Académie des Arts de la Ville de Bruxelles. Ze won eerste prijzen op de National Musical Competition Belfius Classics in 2004 en de Lions European Musical Competition in 2008. Sylvia werd in september 2012 tweede violiste bij het Nationaal Orkest van België en in 2013 werd ze gepromoveerd tot co-solovioliste. Van 2014 tot 2022 speelde ze bij de eerste violen van het Concertgebouworkest.”

Rijk palmares

Koninklijk Harmonieorkest Vooruit Harelbeke komt uit de schoot van de socialistische arbeidersbeweging in Harelbeke. In 1922 werd de muziekvereniging opgericht. Een eeuw later is het harmonieorkest uitgegroeid tot een van de belangrijkste in België, met een rijk artistiek palmares. Tussen 1995 en 1997 was Vooruit Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen. Het orkest heeft heel wat prijzen op zijn conto, waaronder eerste prijzen op het Certamen Internacional de Bandas de Música in Valencia (Spanje), waarvan de recentste in 2019. Naast wereldtitels op het Wereld Muziek Concours in Kerkrade in 1985 en 2005, behaalde het orkest er ook de derde plaats met een recordscore tijdens hun 100ste levensjaar in 2022. (PVH)

Zaterdag 28 december om 20.15 in CC Het Spoor. Tickets kosten 20 euro en zijn verkrijgbaar via www.harmonievooruit.be en via de muzikanten.