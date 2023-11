Harmonie St.-Cecilia Oedelem met najaarsconcert ‘Verhalen’: “Met Wim Willaert als verteller”

Naar jaarlijkse traditie plant de koninklijke harmonie Sint-Cecilia Oedelem de komende weken opnieuw een aantal novemberconcerten. Dit jaar doet de muziekband dat onder begeleiding van Wim Willaert, die verteller van dienst zal zijn.

De novemberconcerten van de inmiddels 184 jaar oude vereniging krijgen dit jaar de titel ‘Verhalen’. “Uit de bijzonder rijke bibliotheek van werken, geschreven voor grote harmonieorkesten, selecteerde de harmonie een aantal boeiende stukken, waarbij de componist zich heeft laten inspireren door een verhaal.”

“Zo komt de Griekse mythologie aan bod, maar ook leugenverhalen uit de 18de eeuw. J.R.R. Tolkien, die trouwens dit jaar 50 jaar geleden overleden is, vergeten we niet, en zelfs Louis Paul Boon zorgde voor inspiratie”, vertelt Geert Craeynest van de Oedelemse harmonie.

In het stuk komen onder meer elementen uit de films Daens en Lord of The Rings aan bod. Het orkest onder begeleiding van dirigent Pieter Lagacie, oefende de voorbije weken intensief de partituren in.

Op hoger niveau

“Pieter is een zeer bekwaam leider. Hij is master of arts in de muziek, saxofonist en directeur van een muziekconservatorium. Bovendien heeft hij in de voorbije concerten al ruimschoots bewezen dat hij het orkest heel vakkundig leidt en ons werk op een hoger niveau kon tillen”, gaat Craeynest verder.

Ook Wim Willaert zal het werk van de harmonie extra kleur bijzetten. “Wie zegt ‘verhalen’, zegt ‘vertellen’. De harmonie, en daar zijn de bestuursleden en muzikanten heus wel trots op, is erin geslaagd om niemand minder dan de bekende Vlaming Wim Willaert als verteller te gast te hebben.

De verkoop vlot dan ook heel goed. Zowel op vrijdag 17 als op zaterdag 18 november is de zaal al uitverkocht. In het voorjaar (4 mei 2024) volgt dan het lenteconcert in het Ontmoetingscentrum De Kleine Beer.

www.harmonie-oedelem.be