Harmonie en trommelkorps concerteren samen

Het trommelkorps StyX en de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Ledegem brengen op zaterdag 1 februari en zondag 2 februari hun jaarlijkse concert. “Dit jaar staat alles in het teken van muziek met heel wat symboliek.”

De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia is al jarenlang een vaste waarde in de gemeente. “Dat de harmonie onsterfelijk is, is veel gezegd. Feit is wel dat de muziekvereniging ondertussen al 220 jaar bestaat. Dat kan wel tellen”, aldus voorzitter Bart Hanssens. De muziekvereniging probeert zich elk jaar ook een beetje heruit te vinden. “Aan transformatie is er geen gebrek. Ieder jaar worden de partituren van het jaar daarvoor opgeborgen en starten onze muzikanten en dirigenten van begin af aan.”

Hoogtepunt

Het werkjaar van de muziekvereniging telt verschillende hoogtepunten. Zo kijken de muzikanten telkens uit naar hun Sint-Ceciliafeest, een hoogdag voor elke muzikant.

“Maar het hoogtepunt van het jaar is toch ons concert”, klinkt het bij de harmonie. Dat evenement staat komend weekend gepland. De harmonie en het trommelkorps palmen op zaterdag 1 februari en zondag 2 februari De L!NK in Sint-Eloois-Winkel in. Op zaterdag start het concert om 19.30 uur, op zondag beginnen de muzikanten er al om 17 uur aan.

Het concert is opgedeeld in twee delen. Voor de pauze is het trommelkorps StyX aan de beurt. “Ons trommelkorps onder leiding van Kristof Lemiegre zal hopelijk ook nu hoge toppen scheren. Elk jaar opnieuw verrassen de muzikanten met hun optreden.” Na de pauze geven de muzikanten van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia het beste van zichzelf. Dirigente Jasmien Vandewalle neemt de 55 muzikanten op sleeptouw. “Het concert staat dit jaar in het teken van symboliek. De oude Grieken geloofden dat er een vogel bestond, de feniks, die om de zoveel jaar verbrandde en dan weer uit zijn as verrees”, licht Bart een tipje van de sluier. (BF)

Kaarten voor het concert kosten 10 euro en kan je bestellen op www.harmonieledegem.be of via de Facebookpagina van de harmonie.