Harmonie De Vijverzonen viert honderdste verjaardag: “Onmisbare rol in het culturele leven van Ieper”

In Dikkebus vieren ze een eeuweling. Het gaat om de koninklijke harmonie De Vijverzonen. Opgericht in 1925 en 100 jaar later een bloeiende harmonie met 100 leden. Het jubileum laten ze niet zomaar passeren. Het wordt een feestjaar met als eerste activiteit een galaconcert op donderdag 30 januari.

Dit jaar bestaat de koninklijke harmonie De Vijverzonen 100 jaar. Philip Vanhoutte (64) is een kwarteeuw voorzitter en speelt bastuba. Samen met Danny Suffys, Annais Airapetian, Ludo Leeuwerck, Ronny Dewaele, Simon Vandelanotte, Lies Trioen en Wouter Baekelandt vormt hij het huidig zevenkoppig bestuur van de vzw. “Op 30 november 1925 werd in de herberg ‘Au Faisan Doré’ de stichtingsvergadering van de muziekmaatschappij gehouden”, zegt Philip. “Ook in enkele buurdorpen was er al een fanfare en Dikkebus kon niet achterblijven. Omdat Dikkebus een vijver heeft, bedacht toenmalig schatbewaarder Jozef Deconinck diezelfde avond de originele naam ‘De Vijverzonen’. In het begin waren er meteen 40 leden. Joseph Lewyllie werd de eerste dirigent en Hector Goderis de trotse voorzitter.”

“We tellen 100 leden over alle generaties heen, in deze vereniging voel je warmte”

De uitbraak van de Tweede Wereldoorlog bemoeilijkte de repetities. “Sommige instrumenten en partituren gingen verloren in bombardementen en jonge muzikanten werden opgeroepen voor het front. Kort na de bevrijding in september 1944 deden De Vijverzonen een grote uitstap naar alle straten van Dikkebus. Het geteisterde dorpje kwam weer tot leven. In 1955 kreeg de fanfare de kans om zich ‘koninklijk’ te bekronen. Dit was te danken aan de sterke prestatie met de Dilbeek-mars.”

Van fanfare naar harmonie

In 2000 vierden De Vijverzonen feestelijk hun 75-jarig bestaan. “Toen werd de fanfare – op dat moment onder leiding van Brecht D’Heere – omgevormd tot harmonie. De harmonie zette een belangrijke stap naar betere straatoptredens toen Andy Pareyn in 2008 als tamboer-majoor aantrad. Tien jaar geleden werd het 90-jarige jubileum gevierd met onder meer een tweedaagse naar Parijs, een extra feestelijk tuinconcert en een verbroedering met de harmonie van Elverdinge. Elverdinge en wij zijn de enige twee dorpsharmonieën. Als we samen optreden, is dit onder de naam ‘Elverdikke’.”

Een foto uit de beginjaren van de harmonie, die toen nog fanfare was. © gf

Sinds 2011 heeft Roeselarenaar Bart Lagacie het dirigeerstokje in handen. “In datzelfde jaar ging de instapharmonie van start, momenteel onder leiding van Evelien Leeuwerck. In deze groep komen beginnende muzikanten van alle leeftijden samen om hun eerste stappen te zetten in het samen spelen. Wie enkele jaren in de instapharmonie speelt, kan vlot de overstap maken naar de grote harmonie. Daarnaast zijn er twee trommelgroepen actief: beginners en gevorderden onder leiding van Andy Pareyn.” De harmonie vormt een hechte familie. “In deze vereniging voel je warmte. We tellen 100 leden over alle generaties heen. Elke vrijdag wordt er gerepeteerd in het OC, met achteraf nog een gezellige babbel. We zijn bijzonder trots op onze onmisbare rol in het culturele leven van Ieper en kijken al uit naar de volgende 100 jaar.”

Feestjaar

Nu volgt er een feestjaar met verschillende activiteiten. “Op donderdag 30 januari om 20.15 uur is er de aftrap met een galaconcert door de onvolprezen Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen in CC Het Perron in Ieper. Voor dit concert zijn er nog enkele tientallen tickets beschikbaar. Op 5 en 6 juli is er het Vijverconcert aan Dikkebusvijver en van 18 tot 22 juli trekken we naar het Zwitserse Lausanne. Daar zijn we aanwezig op een herdenking bij het Belgische monument ‘La Belgique Reconnaissante’, langs het meer van Geneve. Op zaterdag 23 augustus is er een nocturne door de straten van Dikkebus en eind november – die datum moet nog definitief vastgelegd worden – organiseren we een dubbelconcert met de Tieltse harmonie Vermaak na Arbeid. Deze harmonie blaast volgend jaar 100 kaarsjes uit en ook daar is Bart Lagacie de dirigent. Op 30 november is er Sint-Cecilia en bestaan we dag op dag 100 jaar”, besluit Philip.