Guy Van Hoorebeke (Banana Peel Blues & Jazz Club) heeft seizoen klaar: “Het moeilijkste? De puzzel!”

Programmamaker Guy Van Hoorebeke (60) van de Banana Peel Blues & Jazz Club uit Ruiselede blikt terug op een schitterend seizoen. “Zowat 80 procent van onze concerten was uitverkocht. Dat overtrof al onze verwachtingen.” Het volgende seizoen 2025 dient zich ook al beloftevol aan. “Ik ben net terug van bluesfestivals in Mississippi en Louisiana. Ik moet zeggen: ze kennen ons daar soms beter dan hier.”

Van Hoorebeke bezocht met enkele vrienden in oktober twee belangrijke Amerikaanse bluesfestivals: het driedaags King Biscuit Blues Festival in ‘historic downtown’ Helena (Arkansas) en het driedaagse NOLA Funk Fest in New Orleans (Louisiana). Daar worden concerten gehouden op een half dozijn podia voor tienduizenden toeschouwers.

Hij is dan op zoek naar muzikanten, die op tournee gaan door Europa en op een blauwe maandag even naar Ruiselede willen afzakken. “We hadden in New Orleans hoodies aan met het Banana Peel logo”, lacht Van Hoorebeke. “Je hebt geen idee hoe vaak we daarover werden aangesproken. In de States zijn we ondertussen behoorlijk bekend, de tamtam doet daar erg goed zijn werk. Het helpt natuurlijk wel dat we er al bijna zestig jaar mee bezig zijn. Eigenlijk zijn we op de duur geen club meer, maar eerder een merk.”

Mocht Van Hoorebeke willen, kon hij makkelijk vier maal zoveel bands boeken. “We moeten wel opletten voor overdaad. De meeste groepen die van Banana Peel geproefd hebben, willen altijd terugkomen”, stelt Van Hoorebeke. “Maar het programma moet boeiend en afwisselend blijven. Onze luisteraars waarderen dat. Een groep die hier speelt, vragen we de volgende twee jaar niet meer terug.”

Nieuwe geluidsboxen

“Ik zorg ook dat er zowel Amerikaanse als Europese groepen langskomen en sowieso haal ik er Belgische muzikanten bij.” Volgend jaar zien we inderdaad twee Belgische shows, naast bands uit Groot-Brittannië, Nederland, Italië, Canada en de States. “We kunnen per jaar maximaal 30 shows aan”, zegt Van Hoorebeke. “Tenslotte draait al het werk op 16 gedreven vrijwilligers, waarvoor we erg dankbaar zijn.”

“Het programma moet boeiend en afwisselend blijven”

Recent liet het Banana Peel-bestuur de muziekinstallatie vernieuwen en werden er ook vier gloednieuwe geluidsboxen geplaatst. Verder worden er geen grote investeringen gepland. “We willen de charme van de plek niet aantasten”, legt Van Hoorebeke uit.

“The Banana Peel Club has the ‘feel’ of an old Mississippi blues joint,’ hoor ik vaak zeggen en die vind je zelfs in Amerika steeds minder. Een typisch voorbeeld is de Ground Zero Blues Club in Clarksdale (Mississippi). Daar passeerden blues-legendes zoals Muddy Waters, John Lee Hooker, Sam Cooke en Robert Johnson. Blues wérkt wel in clubformules.

Gypsy Jazz

Dat is ook het moeilijkste aan de programmatie: de puzzel voor een heel jaar in elkaar leggen. Soms zijn er maandagen dat ik drie belangrijke bands op één avond zou kunnen strikken – wat praktisch en logistiek niet te doen is – en soms wil het even voor niemand lukken. Maar het komt altijd in orde.”

Wat zijn de blikvangers in het voorjaar 2025? Opvallend jonger volk zoals de Gentenaar Matt T Mahony (13/01) – Matti De Rijcke voor de vrienden – altijd goed voor een trip psycho-impro-blues met scheurende gitaarlijnen, snijdende mondharmonica en intieme schemerzones.

Er is de onvervalste Chicago blues van de amper 48-jarige Ana Popovic (20/01), een Servisch-Amerikaanse blues- en jazzgitarist, door Bruce Springsteen ‘one helluva guitar-player’ genoemd.

De essentie van ‘gypsy jazz’ ervaar je van het Nederlandse The Rosenberg Trio (10/02), die al speelden op zowat alle grote jazzfestivals: Montreal, North Sea Jazz, Carnegie Hall New York, The Rose Bowl Los Angeles.

De Amerikaanse Mississippi bluesdiva JJ Thames (17/03) komt Ruiselede onderdompelen in soulvolle, zuiderse blues met een flinke snuif Motown en haar Italiaanse begeleidingsband Luca Giordano.

En dan zijn er nog de rauwe low down ritmes van de jonge, vurige Amerikaanse gitariste Delanie Pickering (14/04) die een mix zal brengen van Chicago en Texas blues & boogie, gecombineerd met een flinke dosis swing. In ieder geval een programma met veel ‘body & soul’, dat garant staat voor heel wat ‘Stormy Monday Blues’

Alle concerten in Banana Peel (Akkerweg) in Ruiselede starten om 20.15 uur. Deuren openen om 19 uur. Tickets kosten 20 tot 23 euro en kunnen alleen besteld worden via mail: info@bananapeel.be. Alle info: www.bananapeel.be.