Greet Keirsebilck (59) uit Ingelmunster is al 45 jaar fan van David Bowie: “Hij was een muzikale kameleon”

In februari 1977 leerde Greet Keirsebilck uit Ingelmunster de muziek van David Bowie kennen. We zijn nu 45 jaar later en ze is nog altijd fan van dit popicoon, nu helaas al zes jaar overleden. Greet zag haar idool, die onlangs 75 jaar zou zijn geworden, zo’n twaalf keren live optreden. Ze bezit een gigantische verzameling van exclusieve merchandising, waaronder een volledige collectie munten, Duitse postzegels, en veel meer.

Greet (59) is getrouwd met Peter De Bel en woont in de Meulebekestraat 99. Ze verkoopt als zelfstandige werkkledij. Ze is actief bij Labadoux, Unizo en in de Lokale Economische Raad. “In februari 1977 hoorde ik het liedje Sound and Vision. Ik was amper vijftien jaar en dacht: wàt is dat! Zelf had ik toen nog nooit iets gehoord over David Bowie. In die periode genoot ik wel van nummers als Lust for Life van Iggy Pop en Show me the Way van Peter Frampton. Pas toen ik fan van Bowie werd, kwam ik te weten dat Iggy en Bowie ooit samenwerkten. Peter en David zaten eveneens samen op school. Peter deed zelfs gitaarwerk tijdens een tournee van Bowie. Pas later besefte ik dat ze een link hadden met elkaar.”

Hoe is je waardering voor de muziek van Bowie dan verder geëvolueerd?

“Ik kocht eerst de verzamelaar Changesonebowie. Dat waren al zijn hits uit zijn beginperiode en dat sprak mij sterk aan. In de jaren zeventig bracht Bowie enorm veel muziek uit. Ik vond die songs telkens goed. Het is echter niet omdat het David Bowie is, dat je alles graag moet horen. In 1983 maakte hij een comeback. Ik vond dat een slechte LP, want het voelde zeer commercieel aan. Voor mij was dat David Bowie niét, terwijl dat wél David Bowie was. David Bowie doorzwom àlle muziekgenres: jazz, R&B, disco… Hij was een voorloper voor veel artiesten. Dat maakte hem zo sterk. Hij was een kameleon op alle gebied.”

Zag je hem ooit live aan ’t werk?

“Ik denk zo’n twaalf keer. Telkens in België, met uitzondering van één keer in 2004, toen trok ik naar de Ahoy in Rotterdam. Dat was de laatste keer dat ik hem live zag. Daarna had hij problemen met z’n hart en begon hij als een kluizenaar te leven. Let op: David was een heel aimabele man. Een heel joviaal mens, zonder hoogmoed. Wat mij opviel, is dat Bowie zijn carrière en privé enorm gescheiden hield. Na 2004 kwam hij nog weinig in de media. Het duurde dan ook tien jaar vooraleer hij de nieuwe LP The Next Day uitbracht. Hij was al een tijdje getrouwd met Iman en was papa geworden van Alexandra. Toen zoon Duncan ter wereld kwam, was hij constant bezig met zijn carrière, zodat hij zijn zoon niet kon opvoeden. Toen zijn dochter geboren werd, koos hij voor haar opvoeding.”

Je zei dat je Facebook-vrienden van David Bowie hebt staan van over heel de wereld. Zoeken échte fans elkaar op?

“De meeste komen uit Groot-Brittannië, omdat hij daar het grootste deel van zijn leven woonde en werkte. Ik heb ook FB-vrienden in Italië, Duitsland, Griekenland… Het is niet slecht om Bowie-vrienden te kennen in het buitenland. Ooit kwam er een gelimiteerde box uit. Als fan moest je heel vlug zijn om zoiets te kunnen bemachtigen. Gelukkig kon ik via mijn netwerk aan een volledige box geraken. Op die manier helpen fans elkaar.”

Je hebt zelf ontzettend veel merchandising van Bowie. Wat heb je allemaal in je bezit?

“Och, ik kan niet alles opsommen: 24 live-albums, 28 verzamelaars, 11 box sets, 29 albums, 60 singles, 100 cd’s en single-cd’s, 4 Japanse cd’s, 16 dubbel-cd’s, 95 lp’s, 24 dubbel-lp’s, zes grote lp-boxen, 12 grote picture discs, en nog meer. Drie jaar geleden kocht ik postzegels van Bowie aan in Groot-Brittannië. Toen hij recent 75 jaar werd, kwamen er in Duitsland postzegels uit. Gelukkig heb ik Bowie-vrienden in Duitsland, want je moest inwoner van Duitsland zijn om die te kunnen bestellen. Ik geraakte eraan via een Duitse vriend. Ik bezit ook zijn volledige collectie munten.”

Is je collectie veel geld waard?

“Mijn collectie heeft een waarde. Mijn man Peter en ik zijn bewust kinderloos gebleven, maar waar gaat onze collectie later naartoe? Dat vraag ik mij wel eens af. Mijn verzamelboxen zitten nog in plastic. Sommige fans vinden dat zonde, maar ik niet, want ik heb toch nog apart al zijn cd’s of lp’s om naar te luisteren. Sinds David overleden is, hebben we al meer geld aan hem gespendeerd dan toen hij nog leefde.”

Wat ging er door je heen toen je vernam dat hij overleden was?

“Begin 2016 bracht hij zijn lp ‘Blackstar’ uit, waarop zijn testament staat. Op Lazarus bezingt hij het einde van zijn leven. Op maandag 10 januari 2016 vernam ik via een vriendin van mij dat David Bowie was overleden. Vooraf was er niets geweten over zijn ziekte. Ik was zo geschrokken en kon het niet geloven. Ik was er één week niet goed van. De zondag zat ik nog te denken: wat zou ik doen zonder Bowie in mijn leven? Eén dag later kreeg ik al zo’n nieuws te horen.”

We zijn nu zes jaar verder en ondanks zijn overlijden blijf je hem koesteren en bewonderen. Welk liedje hoor je ’t liefst?

“Hij heeft zoveel mooie nummers. Zijn stem en zijn muziek zijn zo anders dan van andere artiesten. Op de live-cd Stage heeft Five Years een mooie overgang naar Soul Love. Dat vind ik wel mooi, die overgang. Starman en Kooks zijn eveneens sterke songs.”

Heb je van iéts spijt?

“Ik ontdekte David Bowie toen ik vijftien jaar was, maar in mijn ogen was dat toch veel te laat. Waarom? Omdat hij al eerder zoveel uitbracht. Hij had al veel uitgespookt toen ik fan werd. Ik vind het echt jammer dat ik hem pas laat leerde kennen. Ik weet veel over mijn idool, maar vrienden van mij weten er nog veel meer over. Ze zijn precies een Bowie-encyclopedie.”