GOOSE en dEUS zijn headliners op uniek Kortrijks concert volgende zomer

Het nieuwe jaar moet nog starten, maar toch kunnen muziekfans al het einde van de zomer plannen met een straf tweedaags event op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk met onder meer GOOSE en dEUS. Die laatste speelt er hun iconisch debuutalbum.

Busker, dat heel wat Belgische artiesten onderdak geeft en events organiseert, maakte vorig jaar nog indruk met het concert van ‘t Hof van Commerce op het Nelson Mandelaplein.

Op diezelfde plek vindt er op 30 en 31 augustus 2025 een gloednieuw event plaats. Niemand minder dan dEUS en GOOSE zijn er de headliners van het tweedaags event. Allebei hebben ze iets te vieren en komen ze de zomer afsluiten in Kortrijk.

Zo speelt dEUS straks hun debuutalbum ‘Worst Case Scenario (ook op Cactus Festival brengen ze het album integraal, red.). Een niet te missen hoogmis van Belpop-klassiekers als ‘Suds & Soda’, ‘Via’ en ‘Hotellounge (Be the Death of Me)’. Het album is vandaag 30 jaar oud.

Is vandaag 20 jaar oud: GOOSE. Vanaf hun debuutsingle ‘Audience’ deden de vier Kortrijkzanen de grenzen tussen electronica en rock vervagen en creëerden ze daarmee een eigenzinnig universum gevuld met bangers als ‘Bring It On’, ‘Can’t Stop Me Now’, ‘Words’, ‘British Mode’, ‘Call Me’ en de ultieme rave-song ‘Synrise’.

Meer namen voor deze concert-tweedaagse worden binnenkort aangekondigd. Tickets zijn vanaf nu verkrijgbaar via www.busker.be. Met de zogezegde ‘Vroege Veugels’-ticketactie betaal je nu 45 euro per dag of 85 euro voor twee dagen. Binnenkort komt daar nog eens 4 euro bij.