Glenn Dumortier met GUNST voor het eerst in Wervik waar hij opgroeide

De tweede editie van Forum Gekaapt was dit keer voor de vzw Tobacco Town Music, de organisatoren van het muziekfestival Rock op het Plein. De eerste editie was vorig jaar voor de stedelijke jeugdraad. Glenn Dumortier groeide op in Wervik en treedt met Freek Foulon op als GUNST, een eerbetoon aan zijn moeder Manuela Gunst zaliger. Glenn is sinds vorig jaar de presentator op de twee podia van Rock op het Plein.

Met GUNST trad hij nu voor het eerst in Wervik op. “We hebben nummers opgenomen in studio Cucurucu in Gent en die komen volgend jaar uit”, zegt Glenn. “We sturen ze dan door naar muzieklocaties. We hebben voorlopig optredens in het vooruitzicht in Kortrijk, Gent, Brussel en zaterdag 15 maart in GC Forum.”

West-Vlaamse levensonthullende chansons

GUNST brengt West-Vlaamse levensonthullende chansons die het bestaan vieren en het heengaan betreuren. De opener van Forum Gekaapt was Noonzy, solo een jong talent en finalist van de Nieuwe Lichting op Studio Brussel. Headliner was Iskander Moon die enkele jaren geleden net niet de Rock Rally van Rock op het Plein won

De medewerkers van Rock op het Plein kregen een gratis ticket. De organisatoren hadden alvast op meer belangstelling gehoopt. Wat verderop in de stadszaal Oosthove was er een Italiaanse avond met spaghetti bolognaise of macaroni in hesp- en kaassaus. Een organisatie van Chiro Jow en goed voor een bomvolle zaal.