Gezinsbond haalt Sint-Cecilia naar Kanegem voor kerstconcert

Kaarten voor volwassenen kosten in voorverkoop 14 euro (17 euro aan de deur) , een consumptie na het concert is inbegrepen. Kinderen tot twaalf jaar komen er gratis in. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle bestuursleden, bij Luc Vandenbroecke op 051/68.74.84 of gezinsbondkanegem@gmail.com.