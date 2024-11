Gezinsbond en Uzien organiseren muziekavond in Deerlijk

Op zaterdag 30 november, vanaf 18 uur in Uzien, organiseren de Gezinsbond en Uzien een liedjesavond met als titel ‘Zing!’. Egied Vandommele: “Zeven gelegenheidsgroepjes brengen hun favoriet lied en er wordt samen gezongen.”

Pros en Fien Vandierendonck brengen ‘Door de wind’. Bart en Jo Lavaert zijn er met ‘Bye, bye love’. Freddy Byttebier, Claude Bataillie, Egied Vandommele, Louis Vanderbeken en André Van Ryckeghem brengen een medley van studentenliederen.

Benny Vanessche, Nathalie Deknudt, Els Ravelingien, Hilde Claeys, Carl Goeminne, Hilde Malfait, Katleen Gobin en Lieve Breda zijn er met ‘Teach your children well’. Veerle Maertens, Michèle Tahay, Katrien Vanderbeken, Fien Vanhaverbeke, Sarah Vermeulen, Birgit Raes, Veerle Clauws, Hanne Destoop, Lieve Melis, Natasja Elsen, Caroline Kindt, Siska Meersman, Hilde Lavens, Ariane Waeterloos en Marleen Annemans treden op met het lied ‘Killing Me Softly With His Song’. Norah Vandenbogaerde en Laure Deloof kozen dan weer voor ‘Goud’. Rik, Anneloor en Siska Meersman brengen ‘Leave a Light on’.