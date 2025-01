Geniet van jazz en swing in café Oud Cortryck met The Swing’n Gents

Op zaterdag 18 januari vanaf 20 uur waan je je in café Oud Cortryck aan de Wijngaardstraat even in een sfeervolle jazzclub. Luna Van Melckebeke strikte het populaire muziekensemble The Swing’n Gents. De toegang is gratis.

The Swing’n Gents is een gepassioneerde vijfkoppige band bestaande uit een zanger, pianist, saxofonist, contrabassist en drummer. Samen wekken ze het tijdloze swingtijdperk tot leven met hun unieke mix van swing en lichte jazz.

Met dit getalenteerde gezelschap staat een avond vol nostalgische klanken en dansbare ritmes gegarandeerd op het programma. “Kom dus gerust zaterdagavond in Oud Cortryck jullie benen lossmijten!”