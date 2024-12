Geen luxecamping Rock Village op Rock Werchter 2025; concept wordt geïntegreerd in camping The Hive Resort

In 2025 zullen muziekfans niet meer in Rock Village terecht kunnen. Live Nation, dat het festival organiseert zal bepaalde luxueuzere slaapmogelijkheden nu ook opnemen in Camping The Hive Resort. Rockvillage was sinds 2008 een vaste waarde geworden.

Toen het festivallandschap veranderde en er ook meer vraag kwam naar meer comfortabele overnachtingsmogelijkheden rond het festivalterrein sprong men op de kar. Martine Verbist zorgde met haar team, waar vaak ook heel wat Izegemnaars mee de handen uit de mouwen staken en vooral ook veel West-Vlamingen verbleven, ieder jaar voor een topvierdaagse. Rock Village groeide uit tot een luxueuze glamping waar je kon overnachten en genieten in stijl. Dat ging van een royaal ontbijtbuffet, tot genieten in de jacuzzi en uiteraard de comfortabele overnachtingsmogelijkheden en dito warmwaterdouches. Maar je kon er ook je haar laten knippen of laten masseren en genieten in de wijnbar. Ook de dj’s zorgden vaak voor nog een extra feestje.

Rock Village zal er op Rock Werchter 2025 niet meer zijn, het concept wordt nu geïntegreerd in Camping The Hive Resort nu ook mikt op het publiek dat vroeger zijn weg vond naar Rock Village. “Na al die jaren stoppen wij met de organisatie, maar we zijn ook dankbaar dat we het al die tijd mochten doen. Maar het is nu tijd voor iets anders”, zegt Martine Verbist.