Freddy Deschryver speelt al 61 jaar bij fanfare Sint-Cecilia

Onlangs werd, ter gelegenheid van de 160ste verjaardag van de koninklijke fanfare Sint-Cecilia Ichtegem, ook Freddy Deschryver gehuldigd. Hij speelt al 61 jaar bij de fanfare, en is daarmee met kleine voorsprong de langst spelende actieve muzikant in een van onze gemeentelijke fanfares.

Freddy Deschryver (73) uit de Rubenslaan is al 48 jaar getrouwd met Marie-Jeanne Vansevenant (70). Hij ging bij de fanfare spelen op 12-jarige leeftijd.

“Toen was dat nog heel gewoon”, vertelt Freddy. “Eigenlijk begon mijn interesse voor muziek al in de lagere school. In het vierde leerjaar konden we één keer in de week na de lesuren een half uur notenleer volgen. In het vijfde leerjaar leerden we dan blokfluit spelen, en in het zesde leerjaar schakelde ik over op saxofoon.”

Muziek zat bij de familie Deschryver in de genen. “Mijn vader was accordeonist en hij speelde met een dansorkest op bruiloften en andere feesten. Hij was ook bij de fanfare, waar hij bugel speelde. Mijn broer was ook gebeten door de muziekmicrobe, hij speelde hoorn.”

Altsaxofoon

Zelf had Freddy liever gitaar gespeeld, maar het lot – en zijn vader – beslisten daar anders over. “Op een keer kwam mijn vader thuis met een tweedehands altsaxofoon. Zo kon ik dan meespelen in de fanfare”, herinnert hij zich.

En zo geschiedde. Freddy begon al doende bij te leren, en vanaf zijn 18de speelde hij samen met zijn vader ook mee in het dansorkest.

“Mijn tweede instrument was een tenorsaxofoon”, geeft Freddy nog mee. “Ik heb dat instrument nog altijd en bespeel het tijdens wandelconcerten. Mijn huidige instrument is een Selmer. Dat is nu vijf jaar oud en ik heb er toen 7.000 euro voor betaald. Maar het is dan ook ‘het van het’, Selmer is het neusje van de saxofoonzalm.”

Opvolging

Freddy beperkte zich niet tot de Ichtegemse fanfare. “Ik speelde onder andere bij de Sint-Ceciliafanfares van Eernegem en Koekelare, bij de Brassband van Bovekerke en ben ook nog altijd actief bij de koninklijke fanfare Sint-Cecilia Zarren/Werken”, vult hij aan.

Zit er opvolging aan te komen, vroegen we ons af. “Misschien mijn kleindochter”, zegt Freddy. “Zij speelt dwarsfluit en zit momenteel in de vierde graad in de muziekschool in Roeselare. Mijn dochter heeft ook nog gespeeld, haar instrument was de tuba. Maar nadat ze in Gent aan de Hogeschool ging studeren verwaterde dat, ook deels door tijdsgebrek, en zij speelt nu al lang niet meer.”