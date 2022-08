Fotospecial: Alcatraz 2022

De laatste dag van Alcatraz Hard Rock & Metal Festival was er eentje onder klammende duistere wolken afgewisseld met bloedhetezonnestralen. Menig festivalliefhebber hoopte op dat ene briesje maar de duivel besliste er anders over. Wij trokken voor een laatste keer met onze camera over het terrein en legden nog een aantal fijne beelden voor jullie vast.

Vanaf morgen is het over en uit. De ‘graveyard’ camping zal zich langzaam wegtrekken van het kerkhof en het terrein kan zich opmaken voor Kamping Kitsch.