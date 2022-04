‘Filoumars’ van Wouter Vercruysse beleeft première: “Op en top feestmuziek”

De ‘Filoumars’ van Wouter Vercruysse wordt op zaterdag 30 april voor de eerste keer voor het grote publiek gespeeld. Het inblazen van de nieuwe mars zal gebeuren tijdens een zomerse editie van de Koninklijke fanfare Sint-Cecilia aan de brouwerij Vanhonsebrouck in Ingelmunster.

Muziek is de moedertaal van hart, beweerde ooit Ernst Hohenemser. Van de onwrikbare waarheid die achter die gevleugelde woorden schuilgaat, hoef je Wouter Vercruysse (33) geenszins te overtuigen. “Ik heb de muziek met de paplepel meegekregen,” start Wouter zijn verhaal.

“Mijn opa Marcel was vroeger koster in de inmiddels gesloopte Sint-Annakerk op de Molenhoek en mijn vader Bernard was lange tijd lid van de Koninklijke fanfare Sint-Cecilia. Behalve ikzelf zijn ook Jeroen, Nele en Sibren in zijn voetsporen getreden…”

“Ik ben met de muziek opgegroeid en het was dan ook logisch dat ik vanaf het derde leerjaar naar de plaatselijke muziekschool ben geweest. Na één jaar moest ik een instrument kiezen en het is trompet geworden. Ik ben in 2006 afgestudeerd bij Geert Verschaeve in de stedelijke academie voor muziek en woord Peter Benoit in Harelbeke, nu de Harelbeekse Academie voor Podiumkunsten, kortweg H.A.P!”

Laureaat

Wouter Vercruysse behaalde zijn masterdiploma trompet in de klas van Benny Wiame. Tijdens zijn opleiding volgde hij verschillende masterclasses bij onder andere Reinhold Friedrich, Kristian Steenstrup en David King. Naast trompet volgde Wouter ook lessen directie bij Wim Belaen en Luc Vertommen. Hij was de eerste laureaat van de Belfius Classics en van de Lions Liederik Harelbeke Cultuurprijs.

Als freelance trompettist verleende Wouter medewerking aan de Vlaamse Opera en het Antwerp Symphony Orchestra. Hij werkte met dirigenten zoals Phillippe Herreweghe, Edo De Waart, Dirk Brossé en Dmitri Jurowski.Momenteel is hij spelend lid van Koninklijke fanfare Sint-Cecilia in Deerlijk en Brassband Leieland. Professioneel geeft hij les aan het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) in Kortrijk en Kadens, de Kunstenacademie Diksmuide Clemens non Papa.

Filoumars

Wouter heeft ook al enkele eigen composities geschreven. Voorbeelden daarvan zijn ‘Flight of he Albatross’ en ‘Copernicus’, een concertwerk voor harmonie- en fanfareorkest. En nu is er dus ook de ‘Filoumars’. “De Deerlijkse fanfare heeft via Pro Musica-bestuurslid Frederic Boulez uitstekende contacten met de brouwerij Vanhonsebrouck in Ingelmunster. André Dewaele lanceerde de idee om een speciale mars te componeren en kwam daarvoor bij mij aankloppen.”

“Dat leek mij wel iets en ik ben aan het schrijven gegaan. De ‘Filoumars’ is zoals alle marsen typische feestmuziek. Muziek die vooral tijdens wandelconcerten op straat wordt gespeeld en voor een ‘feel good’-gevoel zorgt. Volgende zaterdag wordt de ‘Filoumars’ voor de eerste keer opgevoerd aan de gebouwen van de brouwerij in Ingelmunster. Het is de publieke primeur van ‘mijn’ mars… En ja, na het inblazen van de mars zal er uiteraard een goeie Filou gedegusteerd worden…”

Sint-Cecilia

“Daarna zet de fanfare haar zomerse Sint-Ceciliafeest, een compensatie voor de twee klassieke Sint-Ceciliavieringen die omwille van de coronaperikelen telkens moesten geannuleerd worden, verder in eigen gemeente met onder meer een rondgang in Sint-Lodewijk en een eetfestijn voor de muzikanten en hun familie.”

(RD)