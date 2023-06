Extra show ‘t Hof van Commerce wegens stormloop op tickets: “Het wordt een zinderende afsluiter van de festivalzomer in Kortrijk”

Hoe je de 25ste verjaardag van een baanbrekend debuut viert, daar weet ’t Hof van Commerce alles van. Meer zelfs: op enkele uren tijd vlogen alle tickets voor het “En In Izzegem…”-concert op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk de deur uit met veel teleurgestelde fans als gevolg. Maar goed nieuws! Fans die te laat waren om een ticket te bemachtigen, krijgen nu een tweede kans. Samen met de stad Kortrijk werd beslist om een tweede show te organiseren. Noteer in je agenda: zondag 3 september voor een extra concert rond het album “En In Izzegem…” door ’s lands meest legendarische hiphopcrew.

Fans die naast een ticket grepen en op de wachtlijst staan, krijgen als eerste de kans om een ticket voor de tweede concertdag te bemachtigen. Sta je nog niet op de wachtlijst? Inschrijven kan tot donderdag 18 uur via volgende link. Zo maak je eveneens kans om als eerste een ticket te scoren. De algemene ticketverkoop voor dit uniek, nostalgisch festijn gaat vrijdag 9 juni om 10 uur van start. En we zeggen het nu al, ’t zal (opnieuw) voor de rappe zijn. “De ticketverkoop voor de 25ste verjaardag van ’t Hof is een overdonderend succes. We zijn blij dat we aan het enthousiasme van de fans kunnen tegemoetkomen met een tweede show. We blijven gaan. Het wordt een zinderende afsluiter van de festivalzomer in Kortrijk”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe.

“Maak je klaar voor een dubbele dosis hiphopmagie! We zijn tevreden dat ‘t Hof van Commerce een tweede show vol energie en nostalgie kan brengen rond hun jubilerend album En in Izzegem…. Zet zaterdag 2 en zondag 3 september in je agenda voor een onvergetelijk concert. Een knaller waar men nog lang zal over spreken als je het mij vraagt”, vult Kelly Detavernier, schepen van evenementen, aan.

Ticketverkoop

Tickets zijn verkrijgbaar vanaf vrijdag 9 juni om 10u via www.thofvancommerce.be Een ticket kost 40 euro. Door je te registreren op de wachtlijst krijg je als eerste de kans om tickets te bemachtigen. Registreren kan via volgende link.

Een organisatie van Busker / ATL Belgium.