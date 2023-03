Exclusief ligconcert in Talbot House zorgt voor ontspanning: “Rust brengen in jezelf”

Een karaktervolle ruimte, een matje, een dekentje en een pianomuziek. Het is de formule van het exclusieve ligconcert dat Liezelot Debyser van Rustpunt in Watou samen met componist-pianist Mattias Devriendt organiseerde in het Talbot House in Poperinge. Een 40-tal mensen nestelden zich in de Concert Hall op zoek naar rust en wat ontspanning. Stil gesnurk was hier het mooiste compliment.

“De bedoeling is om via de muziek een moment van persoonlijke verstilling te ervaren en vanuit die vibe tot rust te komen”, legt organisator Liezelot Debyser van Rustpunt in Watou uit. “De Concert Hall van het Talbot House is een prachtige locatie met karakter en dat voegt er nog een diepere dimensie aan toe. Ik geloof sterk dat we individueel of samen meer verbindende en verstillende momenten moeten inbouwen in ons leven.”

Relaxatie

In Rustpunt kan je terecht voor huidverzorging, maar sinds kort ook voor ontspanning. “Verschillende soorten massages, relaxatietherapie, yoga, workshops en retreats. Door de vele lockdowns ben ik me gaan verdiepen in persoonlijke groei en relaxatie. Dat is zo levensveranderd geweest voor mij dat ik die kennis en ervaring op nieuwe manieren tot bij mensen wil brengen. Dit ligconcert is zo’n vorm”, zegt Liezelot.

(Lees verder onder de foto’s.)

Een 40-tal mensen nestelden zich in de Concert Hall op zoek naar rust en wat ontspanning tijdens het ligconcert in het Talbot House. © LBR

Een 40-tal mensen nestelden zich in de Concert Hall op zoek naar rust en wat ontspanning tijdens het ligconcert in het Talbot House. © LBR

Stress verminderen

“In 2022 organiseerde ik een succesvol klankschaal ligconcert, maar dit jaar wou ik iets anders. Het is een piano ligconcert geworden. Het principe is hetzelfde, je geniet van pianomuziek terwijl je helemaal ontspannen op een matje ligt. Gezellig met de nodige kussens en dekens. Pianomuziek heeft ook een zeer rustgevende invloed op het brein, het helpt om stress te verminderen en daar draait het toch allemaal rond bij Rustpunt. Rust brengen in jezelf.”

“Een uurtje tijd nemen om te liggen en te luisteren, doet echt deugd”

Componist-pianist Mattias Devriendt liet, donderdagavond 9 maart, de aanwezigen een uur lang wegdromen in het Talbot House. “Bij een ligconcert valt het visuele voor een stuk weg. Er ontstaat tijd en ruimte om na te denken over de plek waarin je je bevindt, maar ook om tot rust en tot jezelf te komen”, legt Mattias Devriendt uit. “Ik speelde al ligconcerten op het strand, in kerken en kapellen, in bedrijven en in huiskamers, maar ook voor bijzondere doelgroepen. Maandelijks speel ik in Wetteren en Aalter bijvoorbeeld voor volwassenen met autisme en ADHD. Ook bij hen zijn de reacties eigenlijk uitsluitend positief. Het is nu eenmaal heel laagdrempelig allemaal. Een uurtje tijd nemen om te liggen en te luisteren, doet echt deugd.”

(Lees verder onder de foto.)

Een 40-tal mensen nestelden zich in de Concert Hall op zoek naar rust en wat ontspanning tijdens het ligconcert in het Talbot House. © LBR

Goeroe

“We zoeken de rust op”, klinkt het bij Dina Cordenier (58) uit Watou. “Zelf ben ik klant bij Liezelot en dit ligconcert wilde ik graag een kans geven. Liezelot, dat is eigenlijk een goeroe. Ze straalt rust uit. Voor mensen die onrustig van nature zijn, is Liezelot een grote hulp. Dit was een unieke ervaring.” Samen met Sabine Gryson (59) uit Poperinge zakte ze af naar de Concert Hall van het Talbot House. “Veel mensen zijn op zoek naar zichzelf en rust. Dit een andere manier om tot rust te komen.”

Een 40-tal mensen nestelden zich in de Concert Hall op zoek naar rust en wat ontspanning tijdens het ligconcert in het Talbot House. © LBR

Een 40-tal mensen nestelden zich in de Concert Hall op zoek naar rust en wat ontspanning tijdens het ligconcert in het Talbot House. © LBR

Een 40-tal mensen nestelden zich in de Concert Hall op zoek naar rust en wat ontspanning tijdens het ligconcert in het Talbot House. © LBR