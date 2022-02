Ewout Pieters en Matthijs Latré zijn duo achter het rapnummer ‘Houthulst’: “Geen saaie boel hier in Houthulst”

Na een concert van Brihang raakten Ewout Pieters en Matthijs Latré geïnspireerd om zelf muziek te maken. Onder de naam Lil Pieters plaatsten ze al verschillende nummers en videoclips op YouTube. Met ruim 2.800 views is het liedje ‘Houthulst’ het meest bekeken. “Houthulst heeft de reputatie van marginaal te zijn, maar in mijn liedje tonen we het tegendeel”, zegt het duo.

“Mensen zeggen soms ‘Houthulst kun je samenvatten in drie woorden: drugs, marginalen en sigaretten, hele dagen frieten van de Frietchinees fretten en iedereen die daar woont, wilt er vertrekken”, klinkt de eerste tekstregel van het liedje ‘Houthulst’ van Lil Pieters, waarna hij die vooroordelen over zijn gemeente naar de vuilbak rapt. “Je moet niet geloven wat de mensen zeggen. Houthulst is niet marginaal, Houthulst is cool. Het is daar tenminste geen saaie boel”, klinkt het vervolgens.

De woorden komen uit de mond van Ewout Pieters (17) uit Houthulst. Hij zit in het zesde middelbaar Latijn-Wiskunde in het Sint-Aloysiuscollege in Diksmuide en is de zoon van Ilse Deleye en Joeri Pieters. De muziek werd dan weer gecomponeerd door Matthijs Latré (17) uit Diksmuide. Hij is een klasgenoot van Ewout en de zoon van Nathalie Salembier en Kurt Latré.

Grap op de speelplaats

“In het vierde middelbaar zijn we met school naar een optreden geweest van Brihang in ‘t Kruispunt”, vertelt Ewout. “Ik kende hem nog niet maar was meteen grote fan. Voor de grap begonnen we met vrienden op de speelplaats een beetje te rappen. Al snel was het van: Ewout, waarom maak je niet eens een liedje?”



‘Houthulst’ was op 2 juli 2020 het eerste liedje dat ze plaatsten op YouTube als Lil Pieters. “Houthulst heeft een beetje de reputatie van marginaal te zijn. Ze lachen daar soms wel eens mee op school, dus wilde ik een liedje maken om te tonen dat Houthulst gewoon een gezellige gemeente is. En niet marginaal.”

Ondertussen hebben al meer dan 2.800 de videoclip van het nummer gezien op YouTube. “We hadden niet verwacht dat we zoveel views en reacties zouden krijgen, maar dat stimuleerde ons wel om door te doen en meer liedjes te maken”, vertelt Ewout.

Andere nummers van het duo heten ‘Genieten’, ‘Geniepig dansje’, ‘Gelogen’, ‘Glimlach’, ‘Genoeg’… Herkent u de rode draad al? “De eerste drie liedjes die we maakten waren Geduld, Genieten en Goeiemorgen en die begonnen toevallig allemaal met de letter G. We hebben dan maar een heel album gemaakt met liedjes waarvan de titels beginnen met een G. De plaat heet dan ook ‘Grote G’.”

Binnenkort op Spotify

Voorlopig is de cv enkel te beluisteren op YouTube, en dan nog als livestream. “We zijn ook van plan om het album Grote G in één keer te uploaden op Spotify, maar de techniek is nog niet zo goed, waardoor Spotify ze nog niet kan accepteren. We moeten er nog wat aan sleutelen, maar hopen tegen de zomervakantie alles op Spotify te krijgen”, zegt Matthijs, die zich muzikaal volledig kan uitleven. “Dat gaat meestal wel vanzelf. Meestal probeer ik ook wel iets bij te steken die een link heeft met de tekst. Zo heb ik in ‘Geduld’ een klok laten tikken op de achtergrond. Voor ‘Goeiemorgen’ liet ik me inspireren door een klassiek nummer Morgenstimmung van Edvard Grieg.”

“De teksten gaan over de dagelijkse dingen in het leven”, pikt Ewout in. “Het zijn niet de typische teksten over hoe goed je kan rappen en over hoeveel geld je hebt. Ik heb al berichtjes gekregen van kinderen uit het eerste leerjaar die mijn teksten uit het hoofd kennen, maar ook van grootouders die zeggen dat ze mijn teksten mooi vonden. Dus het spreekt wel een breed publiek aan. Het is ook niet zo moeilijk. Iedereen kan het begrijpen.”

Ondertussen mocht Lil Pieters ook al eens live spelen op school. “Ze hadden gevraagd of ik enkele liedjes wilde brengen als alternatief voor het schoolbal dat niet kon doorgaan door corona. Daardoor was er op de speelplaats een soort feestje. Van ‘Houthulst’ kende het publiek zelfs de tekst. Ik kon de micro in het publiek houden en iedereen zong mee. Dat was wel geestig.”

Schoolwerk

De twee tieners amuseren zich met hun muzikaal project, maar het is niet meteen de bedoeling om een hele carrière uit te bouwen. “De belangrijkste prioriteit blijft nog altijd verder studeren. Het is een hobby. Het schoolwerk gaat wel voor. We hebben meegedaan aan een wedstrijd om het voorprogramma van Brihang te kunnen doen, maar ook niet echt met veel ambitie. We zien wel waar het ons brengt”, besluit Ewout.

(TG)