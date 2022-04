Edje Ska & De Pilchards gaat nu ook dance-toer op en komt naar Stadsschouwburg in Brugge

Na twee moeilijke coronajaren maken Edje Ska & De Pilchards zich op voor een Vlaamse ‘Back 2 Normal’-tournee. De inbreng van de nieuwe toetsenist Franky De Mangelaere draagt ertoe bij dat de coverambianceband voortaan ook inzet op dance. Als je benieuwd bent hoe dit klinkt, trek dan op woensdag 13 april naar de Stadsschouwburg in Brugge.

Jan Vermeersch alias Edje Ska werd gelukkig nog niet ziek van covid-19, maar het nieuwe coronavirus heeft hem wel danig parten gespeeld. De 53-jarige Sint-Andriesnaar heeft een voltijdse job, maar muziek is meer dan een uitlaatklep voor hem. Als volbloed podiumbeest is het één van zijn bestaansredenen.

“De voorbije jaren heb ik meermaals mijn kas opgevreten. Mentaal miste ik de adrenaline van het live spelen”, bekent Vermeersch. “Na het annus horribilis 2020 hebben we vorig jaar opnieuw kunnen optreden, maar dit was telkens voor een zittend publiek. Voor mij een kleine ramp. Als covergroep zijn we vermaard om het muzikale vertier dat we mensen willen aanbieden. Een optreden van ons is dan ook pas geslaagd als het publiek massaal opveert en zingend uit de bol gaat.”

Nieuw bloed

De omslag naar betere tijden zou er gauw moeten komen, want voor de ‘Back 2 Normal’-tournee van Edje Ska & De Pilchards staan inmiddels zo’n 40 optredens gepland, verspreid over heel Vlaanderen. In de voorbije periode kwam Franky De Mangelaere Joachim Dellaert op toetsen vervangen. Dit zorgde voor een bloedverversing bij het vijftal.

“In onze vorige show maakten naast rocknummers en schlagers ook dancetunes deel uit van ons repertoire. Omdat dit enorm aansloeg, hebben we dit blok, onder impuls van Franky en onze drummer Kris Loris, sterk uitgebreid”, geeft Vermeersch mee. “Het gaat dan voornamelijk om commerciële dance, van hardstyle over David Guetta tot Daft Punk en andere zottigheden. Franky is bijzonder beslagen in het werken met elektronische klanken en samples en de wisselwerking met Kris loopt gesmeerd. Het brengt ons op een nog hoger level. Voorts erken ik dat we als covergroep tot het duurdere prijssegment behoren, maar zonder pretentie, na 15 jaar zijn we dit ook waard. Bij andere soortgelijke bands lopen de mensen vaak weg. Bij ons lopen de tapkranen van de organisatoren als zot. Een groot verschil.”

Voor info over en tickets voor het Stadsschouwburgconcert van Edje Ska & De Pilchards verwijzen we naar info@edjeska.be of 0495 32 40 78 na 17 uur. Op donderdag 21 juli is de coverband andermaal van de partij op de Markt tijdens de Brugge Tripel Dagen.