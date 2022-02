Eden Kunstenfestival vanaf volgende week garantie voor spirituele rijkdom in Roeselare

Cultuur@Kerk-in-Roeselare organiseert van 23 februari tot 21 mei het Eden Kunstenfestival, een multimediaal cultuurevent over de scheppingsverhalen uit Genesis met onder andere een tentoonstelling, muziek, lezingen, film en dans. “We hebben mensen uitgenodigd om na te denken over de edenthematiek en hen uitgedaagd om daarrond iets te creëren”, aldus Dries Bekaert, coördinator van Cultuur@Kerk-in-Roeselare.

“Wij willen reflectie, dialoog en ontmoeting creëren over de spirituele rijkdom en schoonheid van het christelijk zingevingskader”, begint Dries Bekaert (63), coördinator van Cultuur@Kerk-in-Roeselare, te vertellen. “En dat doen we via cultuurevenementen, want cultuur vormt een ideale ontmoetingsplek om in dialoog te treden over alle geloofsovertuigingen en levensbeschouwingen heen. ‘Dialoog’ betekent voor ons niet alleen spreken, maar ook samenwerken en samen iets creëren met de edenthematiek. We zijn overtuigd van de spirituele rijkdom en de schoonheid van het christelijk narratief en we nodigen mensen uit om daarrond te werken. De edenthematiek is zeer rijk, het is een mythisch verhaal dat we allemaal kennen en iedereen heeft er op de een of andere manier een connectie mee. De kunstenaars zullen het elk op hun eigen manier interpreteren en vormgeven. Daarbij respecteren we hun artistieke autonomie, want openheid is voor ons initiatief heel belangrijk.”

Eigen magazine

De ouverture van het Eden Kunstenfestival vindt plaats op woensdag 23 februari. In de Sint-Michielskerk zal verteld worden over de scheppingsverhalen uit Genesis en daarnaast zal er voor live muziek en een dansperformance gezorgd worden. Bovendien zal hier ook voor het eerst ook het Eden Magazine te verkrijgen zijn: een tijdschrift met artikelen van een tiental mensen over hun persoonlijke visie op de scheppingsverhalen.

Muziek

Er staan heel wat muziekevenementen op het programma, die verzorgd worden door onder andere Bart Stouten, Bart Naessens, Catalina Vicens, Julien Libeer en het Roeselaars Kamerkoor. Naast concerten worden ook verschillende lezingen georganiseerd. Zo gaat Jan Timmerman in gesprek met Erik Paredis, Stijn Demaré en Jan Tyvaert over de zorg om de schepping. Jean-Paul Vermassen, Saskia Van Herzeele en Yoeri Lewijze brengen dan op hun beurt een geanimeerde lezing over kwetsbaarheid en lijden. Ook Carl Snoecx verduidelijkt in zijn lezing ‘Vorming schept mens en wereld’ de betekenis van de scheppingsverhalen voor het onderwijs en de vorming van jonge mensen. Er is ook een beeldend luik van het Eden Kunstenfestival: van 12 maart tot 10 april vindt de “Eden Tentoonstelling” plaats. Zowel Belgische als internationale kunstwerken zullen te bewonderen zijn op vijf locaties in de binnenstad: in de Augustijnenkerk, SASK, Galerie A. Blomme, Ter Posterie en Galerij Ne9enpuntne9en. Tot slot kan je op dinsdag 15 maart kan je in De Spil komen kijken naar de film “Minari”, een migratieverhaal vol referenties naar de Tuin van Eden in de context van de Verenigde Staten.