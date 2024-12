Drumscool uit Heule presenteert ‘Drumscool on Stage’ op 8 februari

Na het grote succes van vorig jaar, waarbij een 40-tal leerlingen schitterden in meer dan vijf uur aan live optredens, organiseert Drumschool ‘Drumscool’ opnieuw een spetterende dag vol muziek, passie en talent. “Op zaterdag 8 februari treden onze leerlingen op met een professionele liveband. Iedereen is welkom om deze unieke ervaring mee te beleven”, zegt Bert Meersman, eigenaar van Drumscool.

Een podium voor lokaal talent

“Bij Drumscool geloven we dat muziek verbindt en inspireert. Tijdens dit evenement krijgen leerlingen van alle leeftijden en niveaus de kans om hun drumskills te laten horen. Het mooiste? Zij kiezen zelf het nummer dat ze willen spelen. Van popklassiekers tot rockanthems en jazzy grooves, deze dag belooft een eclectische mix van stijlen en energie te worden”, legt Bert uit.

De optredens vinden plaats in OC De Vonke in Heule aan het Lagaeplein, vanaf 16 uur. “We beloven dat je na afloop met een hoofd vol muziek en een hart vol inspiratie naar huis gaat. Wie weet krijgen enkele aanwezige drumleken de microbe te pakken. De editie van 2024 trok alvast een groot publiek en werd een onvergetelijke dag voor zowel de drummers als de bezoekers.”

Over Drumscool

Drumscool bevindt zich aan de Stijn Streuvelslaan in Heule. Oprichter Bert Meersman speelt al sinds 1999 de drums en hij maakt deel uit van de bands Captain Compost, Turbo Alive band en The Ed Sullivan Quartet.

“Bij Drumscool hebben we ervoor gekozen om resoluut te werken met praktische en flexibel opgebouwde sessies. Daarbij leggen we een sterke focus op het plezier in muziek maken. Notenleer heb je alvast ook niet nodig. Samen met je persoonlijke drumcoach leg je de nodige kilometers af om stevig in je drumschoenen de boeiende wereld van percussie te ontdekken en te begrijpen. Voor je het weet sta je zo op het podium het beste van jezelf te geven”, besluit Bert.