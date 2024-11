Drumband Impuls blikvanger op herfstconcert van harmonie Sint-Cecilia

Een vast ingrediënt op de culturele agenda in Oostrozebeke is het jaarlijks herfstconcert van harmonie Sint-Cecilia. Het krijgt zijn beslag op zaterdag 16 november om 20 uur in OC Mandelroos.

De tickets kosten 11 euro aan de deur en 10 euro in voorverkoop. Kinderen gratis tot 12 jaar. De tickets zijn te bekomen via de leden.

De blikvanger van deze herfsteditie is het optreden van drumband Impuls dat wordt klaargestoomd door Hans Beils. “Onze drumband is uitgegroeid tot een sterk team van 12 man”, aldus Beils. “Wij zijn intussen al vijf jaar intensief bezig en elke zondagvoormiddag wordt er van 10 tot 12 uur geoefend.”

Ook de majoretten werken mee aan het herfstconcert. De harmonie staat onder leiding van dirigent Kristof Casier. (CLY)