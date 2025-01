DJ Onix blaast Tieltse DJ-school nieuw leven in: “Iedereen vanaf 10 jaar is welkom”

Andy Eeckhautte (39) blaast z’n ‘Tieltse DJ School’ nieuw leven in. Andy – beter bekend als dj Onix – bood in de loop van 2021 ook al dj-lessen in Aarsele, maar onder meer door de veranderde covidregels zette hij de werking begin 2022 op pauze. Daar brengt hij vanaf 1 februari verandering in.

Andy is actief als professioneel dj en staat inmiddels al 25 jaar achter draaitafels in binnen- en buitenland. Hij werkte lange tijd voor Topradio en draaide in tal van (dans)cafés, op festivals en in discotheken als La Rocca, de Carré en the Oh. Ook Tomorrowland staat op zijn palmares.

“De Tieltse DJ school is even weg geweest door corona. De vraag was er zeker, maar de steeds veranderende regels maakten de werking moeilijk. Een tweede reden voor de stopzetting van de school was dat ik in het voorjaar van 2022 een verkeersongeval gehad heb waarbij heel wat van m’n materiaal, dat in de bestelwagen zat, beschadigd is geraakt.”

Veel creatiever

Maar nu pikt dj Onix dus de draad weer op. “Nog altijd krijg ik vragen voor opleidingen. Dus maakt de school een comeback, op dezelfde locatie in de Neringenstraat in Aarsele. Dat er vraag naar blijft is op zich niet verwonderlijk. Zelf ben ik 25 jaar geleden gestart met vinyl, maar door de digitalisering is alles voortdurend aan het veranderen. Een opleiding is een must.”

“Zo kan je tegenwoordig niet enkel je mp3-nummers afspelen, maar kan je ook rechtstreeks streamen via verschillende softwareprogramma’s. En dankzij die software kan je bovendien veel creatiever te werk gaan, door bijvoorbeeld de zang en de beat te scheiden bij bestaande nummers.”

De Tieltse DJ School biedt verschillende formules, gaande van een initiatieles tot een all-in pakket. Iedereen is welkom vanaf 10 jaar. In alle schoolvakanties worden er daarbovenop ook driedaagse deejaykampen voor jongeren van 10 tot en met 16 jaar georganiseerd, telkens in groepen van maximum zes.

