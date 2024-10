DJ-contest in zwembad met bijzondere hoofdprijs: “Winnaar draait op Hype’O Dream”

Op vrijdag 15 november organiseert Stad Waregem de vierde editie van ‘Klankbad’ in zwembad De Treffer. Er wordt gezwommen voor het goede doel én jonge deejays strijden er voor een begeerd plekje op het populaire dancefestival Hype’O Dream.

In de garage, bij de jeugdvereniging of op een ‘sweet 16’ van een klasgenoot, elke dj moet ergens beginnen. Waarom niet in het zwembad? Sinds 2021 organiseert het Waregemse stadsbestuur Klankbad in zwembad De Treffer. Beginnende deejays uit de regio – max 25 jaar – kunnen zich inschrijven voor een leuke wedstrijd met een bijzondere hoofdprijs.

De winnaar van Klankbad wordt deze zomer toegevoegd aan de line-up van het populaire Waregemse dancefestival Hype’O Dream, dat een goede drie maanden geleden nog zijn tiende verjaardagseditie vierde. “Qua genre zoeken we deejays die electronic of pop draaien. We verwachten een mailtje met basisinfo, naam en een mixtape, nadien maken we een selectie”, klinkt het bij de organisatie.

Goede doel

De vorige edities werden gewonnen door DJ Feliz, Mitras en John Doh. Dit jaar vindt het event plaats op vrijdagavond 15 november van 18 tot 21 uur. Dan wordt er in De Treffer gezwommen voor het goede doel.