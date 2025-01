Dirigent Geert Defauw neemt afscheid van Vreugd in Deugd

Op zaterdag 1 februari, tijdens het Winterconcert van de Koninklijke Harmonie Vreugd in Deugd, neemt Geert Defauw (68) afscheid van zijn muzikanten. Hij hanteerde het dirigeerstokje maar liefst 46 jaar.

Geert zag het levenslicht in Tielt. Zijn vader en grootvader waren klarinettist en zijn overgrootvader was zelfs tamboer bij de stadsharmonie van Tielt. Het was dus logisch dat Geert als jonge telg muziekschool ging volgen. Na zijn collegejaren in Tielt trok hij naar het Koninklijk Muziekconservatorium in Gent waar hij eerste prijzen behaalde in notenleer, transpositie, kamermuziek en klarinet. Beroepshalve was Geert onderkapelmeester bij de harmonieorkest van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, een uitgelezen gezelschap van 84 topmuzikanten dat in binnen- en buitenland naam en faam geniet.

Hemels geschenk

“De jaren bij de Gidsen waren een hemels geschenk. Dagelijks repeteerden we, de lat lag er zeer hoog maar de vele uitvoeringen in binnen- en buitenland maakten heel wat goed. Zo traden we op in Thailand, Amerika, Canada tot in Zaïre. Ik denk dat we alle Europese landen hebben aangedaan. In 1979 kreeg ik bezoek van Noë Castelijn en Guido Tytgat, muzikanten bij Vreugd in Deugd uit Meulebeke. Ze vroegen me of ik de harmonie Vreugd in Deugd als dirigent onder mijn vleugels wilde nemen. Ik antwoordde dat ik het wel voor vijf jaar zag zitten… een kleine (?) misberekening want het zijn er maar liefst 46 geworden”, berekent Geert.

In 1981 startte hij met een Jeugdensemble dat een grote bloei kende. “Kinderen van ouders die ook muzikant waren, kwamen het Jeugdensemble vervoegen. Ik gaf toen ook les in de muziekschool wat voor mij een ideale bron was om jonge talenten warm te maken voor de harmonie. De laatste jaren moeten we veel inspanningen doen om jongeren te motiveren om toe te treden tot een muziekgezelschap. In april 1999 promoveerde Vreugd in Deugd naar de Eerste Afdeling en vier jaar later kwamen we in de afdeling Uitmuntendheid terecht. Nu ga ik weer tijd hebben voor mijn familie, ik hou van fietsen, wandelen en tuinieren. Veel concerten beluisteren staan ook al op mijn to-dolijstje. En reizen.” (LB)