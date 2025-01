De nieuwjaarswensen van Laura Lynn (48): “Meer sporten, maar dat zeg ik elk jaar”

Een nieuw jaar, dat betekent ook: goede voornemens, ambitieuze plannen en grote dromen. Wij vroegen aan zeven bekende West-Vlamingen wat 2025 voor hen in petto heeft. Dit zijn de antwoorden van Laura Lynn.

Schlagerzangeres Laura Lynn (48) staat in 2025 twintig jaar op de planken. Na een mindere periode gaat het haar opnieuw voor de wind. Haar lopende theatertour Tienerklanken slaat aan, de zomeragenda loopt vol, en vriend Joffrey trok het voorbije jaar bij haar in in Ardooie.

1. Wat is je belangrijkste goede voornemen voor 2025?

“Ik probeer die niet te maken omdat ik uit ondervinding weet dat ik ze meestal toch niet waarmaak, maar ik kan nog eens een poging doen om meer te sporten.” (lacht)

2. Waar kijk je het meest naar uit in het nieuwe jaar?

“Gewoon weer samen zijn met mijn gezin en samen veel leuke dingen doen.”

3. Welke plek in West-Vlaanderen wil je dit jaar absoluut bezoeken?

“Oeps, dat weet ik niet zo direct. Mijn uitstapjes hangen af van mijn agenda en de vrije momentjes. En dan ben ik graag thuis in Ardooie of gaan we vaak naar zee in Middelkerke.”