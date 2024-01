De Mens komt naar Marktrock Poperinge 2024

De eerste namen voor de komende editie van Marktrock Poperinge op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus zijn bekendgemaakt. Onder andere de coverband Z-Curse en De Mens zullen afzakken naar de Grote Markt in Poperinge.

“Wij zijn ondertussen volop bezig met de voorbereidingen voor Marktrock 2024. Op vrijdag 30 augustus starten we opnieuw met een afterworkparty vanaf 17.30 uur. Om 20.50 uur is het de beurt aan onze eerste band. We eindigen vanaf 22.50 uur met de coverband Z-Curse”, laat het bestuur vzw Marktrock Poperinge weten. “Vergeet het formulier van Z-Curse niet in te vullen om zelf mee te beslissen welke liedjes de revue zullen passeren.”

Hoofdact

De Mens – onder andere bekend van het nummer Irene – zakken af naar de Grote Markt voor de komende editie van Marktrock Poperinge. “Op zaterdag 31 augustus starten we met het kids programma om 14 uur, daarna twee artiesten, De Mens omstreeks 18.30 uur, gevolgd door onze hoofdact, een vurige coverband en een dj om ons festival af te sluiten.” (LBR)