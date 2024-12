De Lustige Vrienden met kerstconcert ‘Sounds of Christmas’

Koninklijke Harmonie De Lustige Vrienden is al helemaal in eindejaarsstemming en viert dat op zaterdag 21 en zondag 22 december met een kerstconcert ‘Sounds of Christmas’ in de kerk van Dentergem. Speciale gast is operazanger Denzil Delaere.

“Het is de tweede keer dat we met een groots kerstconcert uitpakken”, vertelt Geert Carton. “In 2023, naar aanleiding van ons 100-jarig bestaan wilden we iets groots opvoeren. Dat werd een kerstconcert in de prachtig gerestaureerde kerk van Dentergem. Toen was Jelle Cleymans onze hoofdact en Geena Lisa de presentatrice. Omdat dit eendagsconcert zo’n succes was, gaan we op dat elan verder.”

“De kerstsfeer zal alomtegenwoordig zijn”, zegt Geert. “De playlist baadt volledig in soms verrassende kerstmelodieën. Als hoofdact hebben we niemand minder dan tenor Denzil Delaere kunnen strikken. Hij is in operamiddens internationaal heel bekend.”

Band met Oeselgem

“Denzil heeft trouwens een zeer grote band met Oeselgem, want hij groeide er op. Zijn zus en beide ouders waren ooit zelfs lid van onze harmonie. We zijn dan ook heel trots dat hij samen met ons wil optreden. Daarnaast zal ook het jongerenkoor La Gioia uit Vichte samen met ons optreden.”

Wie tickets wil moet er vlug bij zijn. De kaarten voor zaterdag zijn reeds de deur uit, voor zondag zijn er nog een beperkt aantal beschikbaar. “Omdat we alle luisteraars een prachtige plaats willen aanbieden en dus niet meer half achter de steunpilaren van de kerk, zijn de zitplaatsen dan ook beperkt”, verduidelijkt Geert.

“Iedere luisteraar zal optimaal zicht hebben op het podium. Dat is ook de reden waarom we zowel op zaterdag als op zondag concerteren. Minder zitplaatsen, maar voor iedereen een perfecte beleving. Na het concert zal er nog een after drink voorzien zijn in het JOC en daar zijn alle aanwezigen van harte welkom”, besluit Geert.

De deuren openen om 19 uur, het concert start om 20 uur. Tickets in vvk kosten 24 euro en 30 euro add. Meer info via 0497 10 03 56 of administratie@delustigevrienden.be.