De Kreuners, Cleymans & Van Geel en ninetiesfenomeen Gala kleuren de line-up van de tweede opnameweek van Tien Om Te Zien

Bij een ondergaande zon, met een koele zeebries, op een overvolle zeedijk en met een overload aan positive vibes vonden deze week de eerste opnames van Tien Om Te Zien plaats in Westende. De moeder der muziekshows is helemaal terug van nooit weggeweest.

Wie het live meezingfeest de voorbije dagen heeft gemist, zit op zondag 31 juli om 20u30 op de eerste rij voor de allereerste uitzending bij VTM. Daarin zetten Metejoor & Snelle, CAMILLE, Regi & Emma Heesters, Pommelien Thijs, Jérémie Makiese, Bart Kaëll, Berre en Niels Destadsbader de zeedijk in vuur en vlam en zorgt de legendarische comeback van Vanda Vanda voor pure nostalgie. Belle Perez doet de temperatuur stijgen met Enamorada en Sam Gooris brengt de sfeer erin met zijn klassieker Marijke. Anne, Willy, Laura en Aaron stellen ook een allereerste Vlaamse supertip voor: de gloednieuwe single van 2 Fabiola. En daar hoort naar goede gewoonte een bijzondere act bij. Welke hit kaapt deze week de hoogste plek weg in de top 10?

Terwijl de eerste aflevering van Tien Om Te Zien nu zondag te zien is bij VTM, gaat het feestje in Westende gewoon verder. Op maandag 1 en dinsdag 2 augustus blaast een nieuwe lichting toppers het dak eraf. Op maandag wordt het uitkijken naar o.a. Stan Van Samang, Cleymans & Van Geel, CAMILLE, Sylver, De Kreuners en Petra en verwelkomt TOTZ ook een allereerste internationale gast: de Oekraïense winnaars van het Eurovisiesongfestival KALUSH.

Op dinsdag wordt het podium vrijgemaakt voor o.a. Kate Ryan, The Starlings, Andy en ninetiesfenomeen Gala met haar monsterhit Freed From Desire. Deze topartiesten zetten Tien Om Te Zien volgende week op z’n kop in Westende.

Maandag 1/8 : Pommelien Thijs, BOBBY, Niels Destadsbader, Cleymans & Van Geel, CAMILLE, Stan Van Samang, Pauline, Margriet Hermans, Sylver, Petra, De Kreuners en Kalush.

Dinsdag 2/8: CAMILLE, Stan Van Samang, Pauline, Pommelien Thijs, Berre, Olivia & Paul Sinha, Kate Ryan, Andy, Liliane Saint-Pierre, Gala en The Starlings.

Wie het grote muziekfeest live wil meemaken kan dit op de volgende opnames op 1, 2, 8, 9 en 10 augustus op de zeedijk van Westende. (PG)