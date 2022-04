De Jeugd van Tegenwoordig en blackwave. op Cactusfestival deze zomer in Brugge

Cactus Muziekcentrum heeft vier nieuwe namen toegevoegd aan de affiche van het Cactusfestival in het Minnewaterpark deze zomer. De Jeugd Van Tegenwoordig, blackwave., Meskerem Mees en Tamikrest komen voor een concert naar Brugge.

Op 8, 9 en 10 juli vormt het Minnewaterpark in Brugge het prachtige decor voor de 39ste editie van het Cactusfestival. Met artiesten als Robert Plant & Alison Krauss, Balthazar, Franz Ferdinand, Belle and Sebastian, Ben Harper, Richard Hawley, Supergrass, Intergalactic Lovers en Coely tekende Cactus al eerder opnieuw voor een herkenbaar line up.

Deze week komen daar alweer vier namen bij. Grote Belgische belofte Meskerem Mees en Touareg-iconen Tamikrest vervolledigen de line-up op vrijdag 8 juli. Op zaterdag 9 juli serveert De Jeugd Van Tegenwoordig z’n op beats en rhymes drijvende mix van inventiviteit, catchyness, humor en rebelsheid.

Hiphopduo

Op zondag 10 juli komt het soulvolle hiphopduo blackwave., in de aanloop naar hun nieuwe album, voor één van hun enige festivalconcerten naar Brugge. Ondertussen liet het Amerikaanse Whitney weten dat ze hun eerder aangekondigde concert voor die dag helaas moeten annuleren wegens gewijzigde tourplannen.

Tickets voor Cactusfestival zijn beschikbaar via www.cactusfestival.be. Meer namen worden binnenkort bekend gemaakt.