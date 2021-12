De eerste artiesten Night of the Proms Summer Edition 2022 in Koksijde zijn bekend

Bart Peeters, Natalia, Umberto Tozzi en Kate Ryan zijn de eerste artiesten die present tekenen voor de derde editie van de Night of the Proms Summer Edition op donderdag 28 en vrijdag 29 juli 2022 in Koksijde.

Deze zomer klinken op het plein voor de prachtige Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk in Koksijde voor de derde keer popklassiekers, met het Antwerp Philharmonic Orchestra onder leiding van Alexandra Arrieche. Tickets zijn beschikbaar vanaf vrijdag 17 december om 10.00 uur via summeredition.notp.com.

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Dankzij het enthousiasme van het publiek tijdens de vorige edities, lanceren we bij deze derde editie meteen twee shows. Night of the Proms Summer Edition is een topevenement in onze gemeente en uniek aan de Belgische kust.”