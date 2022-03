Davidsfonds Bellegem pakt uit met orgelconcert op het Loretorgel: “Oude traditie wordt hernomen”

Op zondag 27 maart vindt er in de Sint-Amanduskerk in Bellegem een orgelconcert plaats. De organisatie hiervan is in handen van het Davidsfonds Bellegem.

“Door corona konden we praktisch twee jaar niets doen. Het verenigingsleven raakte een beetje verbrokkeld”, vertelt Guido Lefebvre, die bij Davidsfonds Bellegem fungeert als voorzitter ad interim. Samen met Lydie Foulon, Lieve Vannieuwenhuyse en Edith Deceuninck kwam Guido bijeen om een klein nieuw bestuur voor Davidsfonds Bellegem te vormen na het overlijden van de vorige voorzitter Robert Stock. “Het is het proberen waard om in Bellegem iets te doen op gebied van cultuur. Verschillende dingen konden echter nog niet plaatsvinden”, zucht Guido.

Programma

In oktober vorig jaar begon het Davidsfonds met een voorstelling van oude films van Bellegem. “Dat was een succes met 70 aanwezigen. We sloten bij de activiteiten van Kortrijk aan voor de Nacht van de Geschiedenis. Deze maand was er ook een avond met Paul Verleyen over dialecten waar ook heel wat mensen op afkwamen”, vervolgt Guido.

In de jaren tachtig en negentig werd in Bellegem regelmatig een orgelconcert georganiseerd. “Dat was een traditie in Bellegem en was telkens een succes. Soms werd het gecombineerd met een ander instrument of een zangstem. We kijken nu om deze traditie te hernemen”, weet Guido te melden.

Davidsfonds Bellegem voorziet nog een bezoek aan het museum van de Nationale Bank van België in Brussel, samen met andere museumbezoeken op donderdag 28 april, een vertelwandeling in Bellegem over kruisen, kapellen en kroegen op donderdagnamiddag 19 mei en een busreis naar Douai, in samenwerking met Davidsfonds Heule, op zaterdag 11 juni. “Onze activiteiten staan open voor iedereen, cultuur beleef je immers samen.”

Duo Calliope

Voor het orgelconcert van zondag 27 maart om 17 uur werd Duo Calliope uitgenodigd. Dat duo bestaat uit Ludo Geloen aan het orgel en sopraan Barbara Vandendriessche.

De Sint-Amanduskerk in Bellegem heeft een merkwaardig Loretorgel, gebouwd door Hippolyte Loret. Het werd gebouwd in 1855. “Er zijn niet veel dergelijke orgels in West-Vlaanderen”, zegt Guido. “Het betreft een orgel met een grote klankrijkdom, dat in de loop der jaren verschillende keren gerestaureerd werd. De laatste grote restauratie dateert van 1977. Het werd heropgebouwd en was vier jaar weg hiervoor. Ludo Geloen is er al op komen spelen en vond het een prachtig instrument.”

Toegangsprijs

De toegang tot het orgelconcert bedraagt 15 euro in voorverkoop en 18 euro aan de deur. Reserveren kan via Guido Lefebvre (056 20 21 57) of via Lieve Vannieuwenhuyse (0476 78 91 24) of via overschrijving op BE65 0018 0464 6196 door vermelding van de naam en het aantal kaarten. Je kan ook mailen naar davidsfondsbellegem@hotmail.com.

Het concert duurt een uur een een kwartier en daarna worden de aanwezigen uitgenodigd in Au Chevalier waar zaakvoerder José speciaal zijn deuren opent vanaf 18 uur. “Brouwerij Vander Ghinste zorgt voor een traktaat”, besluit Guido Lefebvre.

(ED)