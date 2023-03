Concertband ‘The Rumours’ maakt zich op voor intense zomer: Succes smaakt naar meer

Afgelopen zomer traden The Rumours voor de fun op tijdens de kleine kermis in Ruiselede. Wat een eenmalig optreden moest worden, opende de deuren naar meer. Zo delen ze deze zomer op 12 augustus zowaar het podium met… Flip Kowlier.

Tim Vanhauwaert (43), zijn vader Patrick Vanhauwaert (67), Tom Desmet (44), Dominik Van De Kerckhove (43) – alle vier uit Ruiselede – en Aalternaar Karel Van Eenooghe (43) zijn muzikant en spelen regelmatig samen. Voor zichzelf, omdat ze dat zo graag en vol overgave doen. Tot ze vorig jaar beslisten om eens voor eigen volk op te treden. Het werd een megasucces tijdens het weekend van de kleine kermis, in een loods van vriend Wouter De Schrijver van het gelijknamige bouwbedrijf. Heel professioneel en met ruim 250 geestdriftige bezoekers die met open mond vol bewondering en dansende pasjes de revelatie toejuichten. In hun repetitielokaal, de Zolder boven de bib, leggen ze opgetogen uit hoe dat ene concert plots deuren opende.

Ruim 30 nummers

“De naam van onze band is niet zomaar een verwijzing naar lawaai of rumoer. Wel een associatie met een nummer van J. J. Cale. Het begon allemaal in 2016, als het ware met twee instrumentalisten, vader en zoon Vanhauwaert. Tim had dan al in diverse bands gespeeld. In 2021 werden we een vijfkoppige band, de huidige bezetting van The Rumours. Met een heel beperkt aantal optredens, zoals voor de KSA van Aalter en een privéfeest. Voor de gemeente zijn we nu een volwaardige en erkende socioculturele vereniging en sinds maart van vorig jaar houden we twee grote repetities per maand in ‘de Zolder’, boven de bibliotheek. Onze playlist omvat ruim 30 nummers, Engelstalig en met vooral het genre country, rock en blues. Covers van bijvoorbeeld JJ Cale, B. B. King, Nick Cave, Neil Young en Buddy Guy. Ook wat heerlijke luistermuziek is deel van ons repertoire. Een bewust eclectische optie. Dit voorjaar leren we nieuwe nummers, om een nog breder aanbod te kunnen brengen, want de ambiance en het heerlijke muziekgevoel voor het publiek, zijn onze objectieven. We zijn werkelijk aangedaan door de impact van dat ene optreden van vorig jaar op wat nu volgt: een explosieve belangstelling vanuit de bevolking, niet het minst uit eigen dorp.”

Flip Kowlier

Zo zijn The Rumours zowaar headliner op 1 juli op de Slypskermis in Moorslede. “En men zegt wel eens sant in eigen land. Op 12 augustus staan we hier aan de kerk, voor het Parkfeest, als helft van het muziekaanbod, naast en als aanloop naar die andere West-Vlaming Flip Kowlier en op 2 september aan de sporthal voor de viering van 50 jaar volleybal Welbi Pervol Ruiselede”, aldus de vijf heren van The Rumours (RVS)

Info en boekingen: gsm 0478 65 90 96 (Tim Vanhauwaert) – patrick.vanhauwaert@telenet.be.