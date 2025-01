Compact Disk Dummies op tournee in Turkije: “Heel benieuwd of Turkse publiek onze energie zal appreciëren”

De Compact Disk Dummies, de band van de twee broers Janus en Lennert Coorevits uit Desselgem, een deelgemeente van Waregem trekt in 2025 op tournee in Turkije. Ze zijn het voorprogramma van het Turkse popduo Soft Analog. “Die artiesten hebben ons zelf gecontacteerd via Instagram. Zij waren al een paar keer ons voorprogramma in België en nu gaan wij dat doen voor hen in Turkije. Het is de allereerste keer dat we buiten de Europese Unie gaan optreden”, vertelt Janus trots.

Op de vooravond van de MIA’s, de Music Industry Awards waar de Compact Disk Dummies niet alleen genomineerd zijn, maar ook zullen optreden, lossen de broers Janus en Lennert Coorevits het spannende nieuws over hun minitournee in Turkije. Halfweg maart zullen de Desselgemse broers drie optredens doen onder andere in Istanbul en Ankara.

“Zij hebben contact gezocht met ons via Instagram en lieten ons weten dat ze wel eens wilden samenwerken”

Ze zullen daar het voorprogramma zijn van het Turkse popduo Soft Analog. “Die samenwerking tussen onze bands is eigenlijk heel toevallig gekomen”, vertelt Janus. “Naar aanleiding van onze laatste plaat The Signal waren vorig jaar al wat nummers aan het delen. Zij reageerden regelmatig op ons Instagramaccount en stuurden dat ze grote fan waren van onze muziek. Dat maakte ons nieuwsgierig en dan zijn we hen ook gaan opzoeken. Na wat over en weer sturen hebben zij een Turkse versie gemaakt van onze single ‘Where We Go’.” (Luister hieronder naar het nummer)



“Dat vonden wij wel tof en toen hebben we de vraag gesteld of ze het niet zagen zitten om ons voorprogramma te zijn in België. Zij zijn een koppel en spelen net zoals ons met z’n twee en dan nog een drummer, dus het loopt wat gelijk met elkaar. Zoiets is heel spannend, want alle contact verliep digitaal en je weet niet hoe die mensen in het echt zullen zijn en of het zo zal klikken, maar dat verliep heel vlot. Ook voor hen was het hier een heel avontuur.”

“In totaal hebben we een drie of viertal concerten samen gedaan. En op de Radio 1 Sessie in Arenberg hebben we ook onze single ‘Where We Go’ en hun bewerking ervan samen gebracht. Het zijn heel lieve mensen en ze duwen ons buiten onze grenzen. Het is eens een andere ploeg, die met een nieuwe kijk met onze nummers aan de slag gaat. Tijdens de kerstperiode zijn ze dan nog een keer naar België gekomen om een optreden te bekijken in Brussel. Dus het contact verloopt heel vlot.”

“De deal was dat als zij ons voorprogramma zouden zijn, dat wij dat ook zouden doen op hun tournee in Turkije”

“De deal was dat als zij hier ons voorprogramma zouden zijn, dat wij dat ook zouden doen voor hun tournee in Turkije”, gaat Janus verder. “Zij waren volop bezig aan het album, maar plots kregen we te horen dat de concerten al gepland staan in maart. Dat was even schrikken, omdat het er wel heel vlug aankomt. Het is gek om te zien hoe het gelopen is en dat zoiets tot stand kan komen via Instagram.”

Vol spanning

Het is de allereerste keer dat de Compact Disk Dummies zullen optreden buiten de Europese Unie. “We zijn nog nooit in Turkije geweest voor optreden, dus we hebben ook geen idee hoe de sfeer daar gewoonlijk zit. Het is altijd heel spannend hoe het organisatorisch zal lopen en of we het publiek zullen kunnen overtuigen om mee te dansen op onze muziek. In België weten we wat we van een optreden kunnen verwachten, maar het is afwachten hoe zij ons daar zulle ontvangen.”

“We zullen met een kleine ploeg naar Turkije gaan, want alles moet op het vliegtuig mee kunnen”

De band zal met een kleine ploeg met het vliegtuig naar Turkije vertrekken. “We zullen met z’n drietjes zijn: Lennert, de geluidstechnicus en ikzelf”, vertelt Janus. “Bij de concerten in de Benelux zijn we heel verwend, want dan kunnen we met de camion altijd onze volledige set up meenemen. Nu met de vlucht moeten we kijken wat we allemaal zullen meekrijgen. Het wordt back to the basics met minimale shows.”

Veel vrije tijd zal er voor de broers niet inzitten. “De concerten volgen elkaar allemaal op. Na het ontbijt zullen we misschien wel iets kunnen verkennen. Maar we moeten ook voldoende tijd inplannen om alles op te stellen. In een omgeving die we niet kennen, reken we daar graag wat extra voor. We keren ook op tijd terug naar huis om terug te zijn bij onze kinderen, dus veel bezoekjes zullen er niet in zitten. Dat houden we dan voor de volgende keer”, lacht Janus.

Buitenlandse doorbraak in het verschiet?

Deze tournee is meteen ook het verste optreden van de broers ooit. “In het begin van onze carrière hebben we een paar keer in Denemarken en Noorwegen gestaan. Voor Denemarken was dat toen ook een uitwisseling met een artiest waarbij we elkaars voorprogramma waren. Maar anders bleven onze concerten voorlopig beperkt tot de Benelux en Frankrijk en Duitsland.”

“Ik ben benieuwd om te zien hoe we elkaar kunnen inspireren en wie weet houden we er wel een Turkse fanbase aan over”

Hoe dan ook ligt er wellicht nog een verdere samenwerking met Soft Analog in de toekomst. “De afgelopen maanden waren voor ons heel druk, dus we hebben nog geen nummer van hen onder handen kunnen nemen. Maar daar staan we zeker nog voor open in de toekomst. Zij zitten meer in de Turkse sfeer, maar we hebben wel een gelijkaardige sound. Ik ben benieuwd om te zie hoe we elkaar kunnen inspireren en beïnvloeden. Wie weet houden we er wel een grote fanbase in Turkije aan over”, grapt Janus.