Christoff komt naar de Mennefeesten in Ingelmunster

Van vrijdag 11 tot zondag 13 augustus vinden opnieuw de jaarlijkse Mennefeesten plaats in en rond de feesttent op de hoek van het Molleveld en de Bruggestraat. Eén van de muzikale hoofdacts is Christoff.

Hoewel we nog zeven maanden van deze driedaagse op Ingelmunsterse bodem zijn verwijderd, is het Mennebestuur al een hele periode druk in de weer om het programma 2023 vast te leggen. Als organisatie mag je immers niet lang wachten met het vastleggen van toppers of die zijn al bezet. Goed nieuws voor de Menne, want dit jaar komt zanger Christoff langs, dit op zaterdagavond 12 augustus.

Geen feesteditie

In feite viert de Menne in augustus de 45ste editie van de Mennefeesten, maar door corona kon de Menne in 2020 één jaar niet plaatsvinden en in 2021 was het een beperkte editie omdat corona toen nog niet voorbij was. “Wij rekenen één jaar er niet bij, zodat we uitkomen op editie 44 in 2023. We verschuiven onze feesteditie naar 2024”, zegt voorzitter Cedric De Backere.

“Op zaterdagavond wordt de vip terug geïntegreerd in de feesttent. Er komt dus geen afzonderlijke tent meer. Vóór corona kregen we onze vips immers nog moeilijk uit de viptent om te verhuizen naar de feesttent”, glimlacht Cedric. “Nieuw dit jaar – in vergelijking met vorig jaar – is dat we op maandagavond weer een sponsoravond houden. Die vaste traditie werd vorig jaar onderbroken, maar we pikken die draad op. Die sponsoravond op maandagavond staat dus al vast, maar ’t is nog niet zeker of we opnieuw een kip aan ‘t spitfestijn zullen houden. Misschien kiezen we eens voor een ander gerecht, maar dat moeten we intern nog bespreken.”

Muzikaal programma

Het muzikale programma voor de Mennefeesten 2023 staat zo goed als vast. Op zaterdag 12 augustus begint het muzikale gedeelte om 20.45 uur met een optreden van ‘buurman’ Michael Lanzo. Michael runt het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke en woont in Kachtem, zodat de zingende ‘buurman’ geen verre verplaatsing moet maken om op te treden. Om 21.45 uur staat Christoff op het podium. Eén uur later kan iedereen weer meezingen met Jettie Pallettie uit Nederland, die tijdens haar vorige bezoeken de tent liet ontploffen. Rond 23.45 uur mag accordeonist en zanger Johan Veugelers het podium betreden. De Menne sluit af met De Bromeos en Dimitri Vantomme. Op zondag 13 augustus focust de Menne zich op een gezellige gezinsnamiddag. De weken ervoor wordt er een zoektocht gehouden. De prijsuitreiking vindt die namiddag plaats. Om 17 uur is er een optreden van ‘Alle Kleuren’, de coverband van K3. Om 19.30 uur staat ‘Toâpe Geraapte’ geprogrammeerd en om 22 uur treedt ‘Sjonnie Oaverechts’ op. Met deze groepen wordt het een feestelijke dans- en meezingavond. (Patrick D.)

Weldra vind je het volledig programma ook terug opwww.mennefeesten.be.

debackerecedric1@gmail.com