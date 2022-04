Chillow weer stap ‘Dichter’ bij debuutplaat

Met Dichter schuift Kuurnenaar Chilo Derieuw ofte Chillow al de vierde single naar voren uit zijn langverwachte solodebuutplaat. Die heeft ondertussen een releasedatum én er volgt ook een releaseshow.

Chilo Derieuw draait al vele jaren mee in de hiphop. Als dj en producer werkte hij samen met bekende Amerikaanse rappers en zat hij ook achter de knoppen bij provinciegenoten als Flip Kowlier, Brihang of Jeffrey Jefferson van Ertebrekers.

In volle lockdown nam hij als neo-soul zanger zelf plaats achter de micro, wat eerder al leidde tot de goed onthaalde singles Slapeloas, Gin Zin en Tis Tid. Nu volgt dus West-Vlaamse single nummer vier.

In Dichter heeft hij het over het typische liefdesspel van aantrekken en weer afstoten, wat hij ook duidelijk maakt in de bijhorende videoclip. Die is overigens opgenomen op het strand van Sint-André in Oostduinkerke: zijn favoriete toevluchtsoord wanneer hij wat overladen is.

Debuutplaat live

Met dit nieuws komt meteen ook een releasedatum voor zijn album Pauze. Dat mogen we verwachten op vrijdag 6 mei. Enkele weken later, op zondag 22 mei, zal Chillow zijn debuutplaat voorstellen in de concertstudio van Muziekcentrum Track in Kortrijk. Tickets daarvoor zijn nu al te koop via https://www.wildewesten.be/nl/event/chillow.