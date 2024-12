Ceciliaconcert harmonie gaat sprookjestoer op

Liefhebbers van een knappe streep muziek kunnen zich op zaterdag 7 december verlekkeren op een Ceciliaconcert van de Koninklijke Harmonie Eendracht en Kunstliefde. Zoals elk jaar krijgt het concert een thematische invulling. Dat is dit jaar niet anders. Met Er was eens… passeren sprookjes, prinsen en prinsessen en figuren als Roodkapje, Assepoester en de Rattenvanger van Hamelen de revue. “Deze verhalen werden omgezet in schitterende muziek”, laat de harmonie weten. De muzikale leiding is in handen van Bart Swimberghe, Ingeborg Vandenbroucke is verteller van dienst. Het concert vindt plaats in zaal Zomerloos om 20 uur. Kaarten in voorverkoop kosten 15 euro en zijn te bestellen via eendrachtenkunstliefde@gmail.com of 0498 67 17 86. Eendracht en Kunstliefde is ontstaan in 1888 en telt om en bij de veertig leden. (TVA/foto PM)