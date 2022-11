Camille en Boris Zeebroek verdedigen West-Vlaamse eer op de MIA’s

De genomineerden voor het grootste muzikale feest zijn bekend.

VRT en VI.BE – het steunpunt voor artiesten en de muzieksector – hebben zonet de genomineerden van de Music Industry Awards (MIA’s) 2022 bekendgemaakt. De Vlaamse muziekprofessionals bij radio, televisie, geschreven pers en online muziekmedia hebben per categorie vier genomineerden geselecteerd. Het is nu aan het publiek en de muzieksector om hun favorieten te kiezen.

Voor deze MIA’s zijn er in totaal 29 verschillende groepen en artiesten genomineerd. Stromae is de grote favoriet, met maar liefst negen nominaties op zijn naam. Charlotte Adigéry en Bolis Pupul sluiten nauw aan met maar liefst acht nominaties. Bolis Pupul is de artiestennaam van Boris Zeebroek, die op persoonlijke naam ook nog een nominatie te pakken heeft. Angèle heeft 7 nominaties te pakken, Pommelien Thijs 5 nominaties.

Ook nominaties voor Goose en Berre

Camille Dhont heeft als CAMILLE vier nominaties op zak: ‘Nederlandstalig’, ‘Pop’, ‘Solo Vrouw’ en ‘Live Act’. Meteoor en Oscar and the Wolf hebben ook vier nominaties. Goose heeft dan weer eentje op zak voor ‘Dance’, net als Berre voor ‘Beste doorbraak’. Die laatste heeft een West-Vlaamse vader.

Stemmen kan vanaf vandaag tot en met zondag 11 december, via mias.be . Wie live bij deze feestelijke awardshow wil zijn, op donderdag 26 januari in Paleis 12 (Brussel), kan tickets kopen via mias.be of paleis12.com .

De MIA’s geven zo het startschot van de Week van de Belgische muziek, die vanaf 30 januari tot en met zondag 5 februari volop te beleven is. VI.BE en VRT slaan voor het derde jaar op rij de handen in elkaar met verschillende spelers uit de brede muzieksector en diverse media om muziek van hier te vieren.

De MIA’s: op donderdag 26 januari 2023 in Paleis 12 en live op Eén.