Cactus Muziekcentrum wuifde directeur Patrick Keersebilck uit

Op 1 november 2024 nam Patrick Keersebilck officieel afscheid als directeur van Cactus Muziekcentrum, na een indrukwekkende carrière van 38 jaar. Vorig weekend werd zijn afscheid symbolisch gevierd in ‘zijn’ Cactus, voor en na het uitverkochte concert van Babylon Circus. Dat is geen toeval, want de Franse mestizo-band is een van de acts waarmee Patrick een parcours aflegde dat als een rode draad door zijn carrière liep. Medewerkers, vrijwilligers, collega’s en vrienden hieven het glas en brachten hulde aan Keersebilck’s jarenlange toewijding en visie.

Patrick Keersebilck begon zijn loopbaan bij Cactus in 1987 en zette Brugge in de daaropvolgende decennia stevig op de kaart als concertstad. “Onder zijn leiding groeide het Cactusfestival uit tot een internationaal gereputeerd evenement en de in 2022 geopende Cactus Club aan de Bargeweg bruist vandaag de dag van leven”, stelt Filip Desmit, voorzitter van de raad van bestuur van Cactus Muziekcentrum.

“Patricks invloed reikt verder dan Cactus alleen: hij was de drijvende kracht achter stadsfestivals zoals Klinkers, MOODS! en Benenwerk. Met zijn rol binnen Clubcircuit, de koepel van muziekclubs, en festivalfederatie FMiV heeft hij de muzieksector in Vlaanderen mee vormgegeven en geprofessionaliseerd.”

Passie

Het bestuur van Cactus benadrukt hoe Patrick met zijn visie en passie het muziekcentrum en de stad Brugge een unieke culturele identiteit heeft gegeven. “Zijn impact blijft nog lang voelbaar in de community die hij mee heeft opgebouwd”, vervolgt Filip Desmit.

“Cactus is onder zijn leiding uitgegroeid tot dé plek voor livemuziek in Brugge, dankzij het iconische Cactusfestival in het Minnewaterpark, het stadsfestival Benenwerk, de nieuwe Cactus Club en het intieme Cactus Café. Ondertussen presenteert Cactus elk jaar live shows van meer dan 150 artiesten in de stad.

Solide basis

Patrick Keersebilck reageert als volgt op die lovende woorden: “Ik laat Cactus met een meer dan goed gevoel achter. We werkten ons met onze concerten en festivals op tot een gereputeerd muziekhuis bij artiesten en publiek in Vlaanderen en daarbuiten. Er is ook een solide basis gelegd om toekomstige uitdagingen aan te gaan.”

Met het vertrek van Keersebilck sluit Cactus Muziekcentrum een belangrijk hoofdstuk af. Sinds 1 november staat Tim Beuckels aan het roer. Tim, zelf al geruime tijd actief binnen Cactus, heeft meer dan 20 jaar ervaring in de muziekindustrie en neemt vol enthousiasme de fakkel over. “Zijn betrokkenheid en kennis van de muziekscene én het muziekcentrum maken hem de ideale opvolger om verder te bouwen aan het mooie verhaal dat Patrick heeft neergezet”, aldus woordvoerder Lien Henneco.

Uitbouwen

Tim Beuckels stelt: “Het voelt alsof ik het roer op geen beter moment had kunnen overnemen. Het nieuwe gebouw zit ons als gegoten en het muziekcentrum leeft als nooit tevoren. Ons team staat sterk en we merken dat steeds meer mensen de weg naar Cactus vinden. Ik kijk ernaar uit om samen met de Cactus community verder te bouwen aan de toekomst van deze bijzondere plek.”