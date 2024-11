Bunker Presents haalt Joyhauser naar Roeselare voor unieke avond

Vorige week ging de ticketverkoop nog van start voor Parsidance. Nu kondigt zich een nieuwe Bunker Presents aan. Bunker is het podium voor het zwaardere werk op het festival zelf.

Met Bunker Presents willen ze ook doorheen het jaar grotere dj’s naar Roeselare halen. Eerder dit jaar kwam Amber Broos langs in Trax. Nu kondigen ze Joyhauser aan. En dat voor een set van maar liefst 3 uur. “We wilden ze ook dit jaar weer op de Bunker zetten, maar door een buitenlandse toer kunnen ze er niet bij zijn”, zegt Tim De Bree, bezieler van Parsidance én Bunker.

Hij is tevens zaakvoerder van evenementenbureau Bomber waarmee hij verder dergelijke concepten uitwerkt. “Het DJ duo Joyhauser, afkomstig uit Limburg draait over gans de wereld, heeft een eigen podium op Extrema Outdoor en is geliefd voor hun pure stijl van techno. Vorig jaar speelden ze nog de Bunker ‘kapot’ en dus beslisten we om ze naar Roeselare te brengen onder Bunker Presents Joyhauser.”

Roeselaars nachtleven

Tickets zijn vanaf nu beschikbaar. De extended DJ set van 3 uur gaat door in Trax Roeselare op vrijdag 7 februari. Lokaal jong talent Germain warmt samen met Tonus de boel op, Huismus zorgt voor de laatste platen van de avond. “Toen we Amber Broos naar Roeselare haalden, hadden we toch zo’n 700 feestvierders in Trax, we hopen om hetzelfde te bereiken. De Roeselaarse nightlife verdient zo veel meer dan wat er nu is. Al merk ik dat enkele jonge mensen ook stap per stap werken aan leuke kwalitieve concepten!”