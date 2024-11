Brugse feministische cabaretière Els Degryse heeft eerste single: “Ge moe nie wachten”

De Brugse cabaretière Els Degryse heeft haar eerste single met bijhorende videoclip uit. Voor ‘Ge moe nie wachten’ kreeg ze hulp van twee Vlaamse rasmuzikanten: Robin Aerts van Het Zesde Metaal en Anouk Sanczuk van folkgroep Broes. “Ik geef mezelf een schop onder de kont en doe een feministische oproep naar alle mama’s, die op een zijspoor raakten door kinderen te krijgen: het is nooit te laat om je dromen te realiseren”, zegt Els.

“Nee hoor, ik zit niet in een midlifecrisis”, knipoogt Els Degryse (45), die bij Brugge Plus publieksmedewerker is én samen met haar man Dieter Missiaen al jaren het circusgezelschap Krak vormt. “Maar ik besef dat ik over de helft van mijn leven ben. Als je twintig bent, heb je je hele leven voor je. “

Veertiger

“Het is nu, als veertiger, dat ik mijn dromen moet proberen waar te maken. Blijkbaar ben ik de enige niet die dat denkt. Het bijhorend videoclipje, dat een oproep is naar alle moeders, triggert vele vrouwen. Dat hoor ik aan de reacties.”

Els Degryse weet waarover ze zingt: ze kon zelf als moeder met twee jonge kinderen jarenlang niet meer meespelen met Compagnie Krak. Maar 2024 betekende een keerpunt. Voor de Brugse is de single ‘Ge moe nie wachten’ de tweede droom die ze dit jaar realiseert. In mei ging haar debuut als cabaretière in première tijdens het Brugs stadsfestival Mirage.

Clitoris

De voorstelling kreeg de prikkelende titel ‘de vrouw die haar clitoris verkoopt’. Eén van de liedjes die zij daarin solo vertolkte was ‘Ge moe nie wachten’. “In die cabaretshow begeleid ik mezelf op gitaar, nu speelt Anouk Sanczuk van folkgroep Broes viool op de single. Robin Aerts van Het Zesde Metaal schreef mee aan de tekst en zat in de opnamestudio aan de knoppen.”

Feministisch

Els Degryse was als tiener fan van de Nederlandse cabaretière Karin Bloemen en hoort met haar muzikaal debuut thuis in het rijtje van vrouwelijke muzikanten, zoals Merol, die grappige en meezingbare feministische pamfletten brengen.

“Mijn cabaretliedjes boren vrouwelijke thema’s aan waarrond nog een taboe heerst: het hoort niet om te zeggen dat het moederschap niet altijd fijn is, een menstruerende vrouw wordt doorgaans weggezet als een hysterisch en ambetant mens. Over de vrouwelijke seksualiteit wordt weinig gecommuniceerd, doorgaans beperkt zich dit tot preventie: zorg dat je niet zwanger wordt of geen seksueel overdraagbare aandoening krijgt.”

Ook mannen zijn welkom op haar voorstellingen. “Ze kunnen nog iets leren”, aldus Els Degryse, die hoopt dat die eerste single de voorbode wordt van een full cd. Want ‘de vrouw die haar clitoris verkoopt’ telt nog veel andere grappige, feministische liedjes…